Nghệ An: Xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 9/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang chuẩn bị tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện chiếc xe chở 57 người nhập cảnh trái phép

"Chiếc xe khách chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện ở thị xã Hoàng Mai. Sau đó đưa về khu cách ly tại huyện Hưng Nguyên để làm việc. Hiện tại, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang tổ chức điều tra từng người. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly", ông Thanh nói.

Cơ quan chức năng phân loại đối tượng để điều tra

Theo nguồn tin riêng của PV, khoảng 12h ngày 9/3, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Trà My mang BKS: 65B - 017.81 chạy tuyến Bắc – Nam chở theo 57 người. Trong đó, có 4 người Việt Nam, 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi chiếc xe khách đến địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì bị cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện, yêu cầu nhà xe và hành khách về khu cách ly tại huyện Hưng Nguyên để làm việc.

Chiếc xe khách chở 57 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra lý lịch và thực hiện việc cách ly đối với những đối tượng nhập cảnh trái phép.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.vn