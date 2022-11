Nghệ An: Xác minh chiêu trò bán hàng “tặng quà” cho người cao tuổi

Ngày 11/11, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên K.M.Q.H., đóng tại khối 13, thị trấn Quỳ Hợp về những tố cáo liên quan đến việc bán hàng trong thời gian gần đây.

Theo nội dung tố cáo của người dân, đơn vị này thuê mặt bằng tổ chức hội thảo, để trưng bày giới thiệu các sản phẩm gồm các loại thực phẩm chức năng, nệm than, gối than... Nghe hội thảo được “tặng quà”, bán hàng khuyến mãi, giảm giá... rất nhiều người dân đã tới tham gia.

Điều đáng nói, có nhiều người cao tuổi đã phải bỏ cả chục triệu thậm chí cả trăm triệu đồng để mua những sản phẩm mà bản thân không hề hay biết giá trị thực của sản phẩm đó mang lại.

Gian hàng trưng bày của công ty. Ảnh: Phan Giang.

Điển hình là cụ bà Ngô Thị L., trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, gần 80 tuổi, không có thu nhập, sống phụ thuộc con cái. Nhưng sau khi tham gia “hội thảo” thì cụ bà đã bỏ số tiền gần 16 triệu đồng để sở hữu một cái nệm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên K.M.Q.H. mà không hề biết về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm đó.

Tương tự như vậy, bà Trương Thị Th. trú tại thị trấn Quỳ Hợp đã phải bỏ số tiền 10 triệu đồng để sở hữu một cái gối và một cái nệm sau khi được nghe công ty quảng cáo “công dụng” của sản phẩm.

Nhận được thông tin, trưa 3/11, cơ quan công an đã đến trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên K.M.Q.H để tiến hành xác minh. Làm việc với cơ quan công an, phía đại diện công ty thừa nhận các sản phẩm của công ty không có tác dụng chữa bệnh. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn