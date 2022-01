Nghệ An vượt cả TPHCM, Bắc Ninh, Long An... leo lên top 2 về thu hút FDI trong tháng 1/2022

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam mới đây, tính đến 20/01/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2022, cả nước có 34.642 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 415,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 253,2 tỷ USD, bằng gần 61% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 30 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 1/2021. Theo đó, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 448 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 29,9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Xếp sau Hà Nội về quy mô tổng vốn đăng ký FDI là Nghệ An. Theo Cục đầu tư nước ngoài, Nghệ An mặc dù không thu hút được dự án mới, song, với 2 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, Nghệ An xếp thứ hai với 400 triệu USD, chiếm trên 19% tổng vốn đầu tư cả nước.

Cụ thể, dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Trung Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu USD tại Nghệ An (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngày 10/01/2022).

Thu hút đầu tư nước ngoài tháng 1/2022 theo địa phương. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài.

Một số địa phương khác cũng nằm trong top những địa phương dẫn dầu về thu hút FDI lần lượt là Bắc Ninh, Long An, Phú Thọ… Trong đó, phải kể đến một số dự án lớn như dự án thương mại và dịch vụ GE Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 216,9 triệu USD tại Bắc Ninh.

Còn tại Phú Thọ, dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (JNTC - Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 163 triệu USD đã giúp địa phương này nằm trong top những địa phương dẫn dầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 1/2022.

Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả về số dự án mới (37,9%), số lượt dự án điều chỉnh (16,9%) và GVMCP (71,4%).

Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, nối tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2021 sau tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ĐTNN đã ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong tháng 1/2022 tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, điều chỉnh vốn và GVMCP đều tăng so với cùng kỳ cả về số lượt dự án điều chỉnh, GVMCP cũng như tổng vốn đầu tư tăng thêm và giá trị vốn góp.

Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm so với cùng kỳ do không có nhiều dự án quy mô lớn, song, số lượng dự án đầu tư mới lại tăng mạnh (gấp gần 2,2 lần cùng kỳ), cho thấy niềm tin của nhà ĐTNN đối với môi trường đầu tư của Việt Nam.

