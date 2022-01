Nghệ An: Vừa ra tù, thanh niên rủ bạn vác dao chém người

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn - Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mùa Thắng Lợi, Lầu Bá Văn và Hờ Bá Phành để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điều 134 BLHS.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 17/01/2022, Lầu Bá Văn, SN 2003, trú tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ đến quán Hùng Mơ tại khối 4, thị trấn Mường Xén thì thấy Lương Đức Tuấn và Lương Văn Thái (cùng trú tại bản Na Lượng) đang ngồi uống bia.

Do Văn và Thái từng có mẫu thuẫn trước đây nên đối tượng Văn đã gọi điện cho Mùa Thắng Lợi, SN 2003, trú tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ và Hờ Bá Phành, SN 2002, trú tại bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn đến để xử lý Thái.

Hung khí gây án của các đối tượng.

Sau đó, Lợi thủ sẵn một con dao nhọn (loại dao mẹo) rồi cùng Phành đến quán Hùng Mơ. Tại đây, Văn chỉ mặt Thái cho Lợi và Phành rồi cả 03 người ngồi uống bia để chờ xử lý Thái.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thái và Tuấn ra về, lúc này Lợi nói Phành lấy xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực cầu cấp 3 Phành lái xe ép sát để Lợi dùng dao chém nhiều nhát vào người của Thái và Tuấn.

Bị tấn công bất ngờ,Thái và Tuấn ngã xuống đường còn Phành phóng xe chở lợi bỏ trốn. Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y Thái bị thương 03%, Tuấn bị thương 02%.

Được biết, Mùa Thắng Lợi từng có 03 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đối tượng này vừa mãn hạn tù trở về địa phương được một thời gian ngắn lại tiếp tục gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus