Nghệ An: Vừa bị xử phạt, Công ty An Trà My vẫn trở thành đơn vị Tổ chức bán đấu giá đất

Mới đây, vào ngày 18/10, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã có Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Hồng Sơn, Bồi Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thượng Sơn, Lưu Sơn và Thị trấn Đô Lương do đích thân Chủ tịch UBND huyện ông Hoàng Văn Hiệp ký.

Theo đó, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai (Nghệ An) trở thành là 1 trong những những đơn vị được lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã của địa phương này.

Theo tìm hiểu riêng của PV Tài chính doanh nghiệp, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My là đơn vị Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đấu giá tại vùng Đồng Quản, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Đợt này, An Trà My sẽ Tổ chức đấu giá 15 lô đất với tổng giá khởi điểm 16,55 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/lô đất tại địa phương này.

Điều đáng nói, trước đó 3 tháng, đơn vị này từng bị Thanh tra Sở Tư pháp ra Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 45 triệu đồng. Nay, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My nhanh chóng trở thành đơn vị được lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho huyện Đô Lương đã khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: Vừa qua, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My trở thành là 1 trong những được vị được lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương. Còn việc, trước đó, Công ty này từng bị xử phạt hành chính liên quan đến Luật Đấu giá tài sản thì huyện sẽ cho kiểm tra!.

Cụ thể, trước đó, thực hiện Kết luận số 927/KL-STP ngày 01/7/021 của Giám đốc Sở về kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 12/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với tổng số tiền của 03 hành vi là 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng). Các hành vi vi phạm bị xử phạt được quy định tại Điểm b, đ, l Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định”;

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định”;

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá”.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn