Nghệ An: Vì sao hàng nghìn công nhân chưa được hỗ trợ tiền thuê trọ?

Một khu nhà trọ dành cho công nhân tại xóm Yên Xá – xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: QĐ

Công nhân chờ tiền hỗ trợ

Ngày 23.5, phóng viên đến khu nhà trọ của Ngô Thị Mai (73 tuổi) tại xóm Yên Xá – xã Hưng Đông, TP Vinh để nắm tình hình công nhân thuê trọ. Anh Hoàng Văn Kiên, công nhân tại khu công nghiệp VSIP cho biết tiền thuê trọ ở đây mỗi tháng 600 nghìn, chưa tính điện nước.

“Còn chính sách hỗ trợ thì tôi có nghe phổ biến nhưng chưa triển khai thực hiện. Tôi cũng mong được triển khai sớm để đỡ chi phí sinh hoạt” – anh Kiên nói.

Công nhân làm việc tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuê trọ với giá 600 nghìn đồng/phòng/tháng. Ảnh: QĐ

Chị Kim Anh, công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An thuê trọ tại xã Hưng Đông (TP Vinh) cũng cho biết cách đây hơn 1 tháng công ty đã thống kê số lượng công nhân thuê trọ, nhưng chưa phát mẫu tờ khai cho công nhân.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Huyện đã hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc Khu Kinh tế Đông Nam làm thủ tục để giải quyết hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện chưa có hồ sơ nào gửi về huyện để xét duyệt.

Được biết, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có 463 công nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Ông Nguyễn Anh Văn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cũng cho biết đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, nhưng đến nay chưa phê duyệt được trường hợp nào.

Tình hình tương tự cũng xảy ra trên địa bàn các huyện, thành, thị có người lao động được hỗ trợ tiền thuê trọ theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

"Vướng" thủ tục hành chính

Được biết, theo khảo sát, Nghệ An có khoảng 30 nghìn công nhân lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, với số tiền hỗ trợ khoảng 40 tỉ đồng.

Việc triển khai chính sách thuê trọ ở Nghệ An triển khai chậm do vướng thủ tục hành chính. Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách của UBND tỉnh Nghệ An ban hành sau Quyết định của Thủ tướng hơn 1 tháng.

Cụ thể, ngày 28.3.2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Mức hỗ trợ người lao đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/tháng/người. Hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng/người. Mỗi nhóm người lao động sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ về trình tự thủ tục hồ sơ và các vấn đề cụ thể để triển khai áp dụng.

6 ngày sau, vào ngày 4.4, Bộ LĐTBXH ban hành Công văn số 1008 triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, trong đó giao UBND các tỉnh xây dựng Kế hoạch để thực hiện.

Đến hơn một tháng sau kể từ ngày Bộ LĐTBXH ra Công văn 1008, vào ngày 5.5, UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Kế hoạch số 290 về triển khai thực hiện Quyết định 08/2022.

Đến nay, người lao động vẫn chờ đợi, chưa có ai được phê duyệt hỗ trợ.

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng Phòng Việc làm và An toàn lao động, Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An cho biết đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 08/2022 và quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, theo Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đến nay, quyết định nói trên vẫn chưa được ký ban hành.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao động