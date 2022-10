Nghệ An: Vi phạm trong tổ chức thi hành án, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc đẩy người dân vào vòng khiếu kiện?

Bị tước quyền tự nguyện thi hành án?

Theo đơn tố cáo của ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà, ở xóm 12 Đại Cừ (nay là xóm 8) xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: đầu năm 2012, vợ chồng ông Tuấn và bà Hà đã mượn GCNQSDĐ số I 126654 do UBND huyện Nghi Lộc cấp ngày 21/11/1997, mang tên vợ chồng ông Võ Văn Ban và bà Nguyễn Thị Nam với diện tích 1,204 m2 tại xóm 12 (Đại Cừ), xã Nghi Thạch để thế chấp ngân hàng vay vốn kinh doanh.

Do là người thân nhờ giúp đỡ nên vợ chồng ông Võ Văn Ban và bà Nguyễn Thị Nam đã thế chấp thửa đất này cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cửa Lò, phòng giao dịch Hồng Sơn để bảo lãnh cho vợ chồng ông Tuấn và bà Hà vay số tiền 400 triệu đồng.

Ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà, ở xóm 12 Đại Cừ (nay là xóm 8) xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trao đổi với phóng viên

Đến thời hạn trả nợ, do chưa trả được nợ nên ngân hàng đã khởi kiện vợ chồng ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà lên Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc. Qua đó, Bản án quyết định: Buộc ông Tuấn và bà Hà phải trả cho ngân hàng số tiền gần 485 triệu đồng, trong đó tiền gốc là 340 triệu đồng, tiền lãi gần 145 triệu đồng. Trong trường hợp ông Tuấn và bà Hà không có khả năng thanh toán khoản nợ trên, thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Chi cục THADS huyện Nghi Lộc xử lý tài sản là nhà ở có diện tích 120m2, các công trình, vật kiến trúc gắn liền với thửa đất số 288, thuộc tờ bản đồ số 03 tại xóm 12 (Đại Cừ), xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An mang tên ông Võ Văn Ban và bà Nguyễn Thị Nam, để thanh toán cho khoản tiền nợ của ông Tuấn và bà Hà.

Ngày 23/11/2015, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc ban hành Thông báo số 377/TB-THA về việc thi hành án. Theo thông báo này, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc yêu cầu trong thời hạn 15 ngày, ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà phải có mặt tại Chi cục THADS huyện Nghi Lộc để nộp tiền cho ngân hàng. Quá thời hạn nêu trên nếu không nộp tiền, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc sẽ kê biên đấu giá các tài sản thế chấp, là nhà ở và các công trình, vật kiến trúc gắn liền với thửa đất.

Thế nhưng, điều đáng nói là cũng trong ngày 23/11/2015, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc lại tiếp tục ban hành Thông báo số 378/CV-THA về việc cưỡng chế thi hành án. Theo Thông báo này, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc thông báo là tiến hành kê biên đấu giá tài sản thế chấp là nhà ở và các công trình, vật kiến trúc gắn liền với thửa đất.

Cùng một ngày (23/11/2015) nhưng Chi cục THADS huyện Nghi Lộc vừa ra Thông báo số 377/TB-THA về việc yêu cầu đương sự nộp tổng số tiền phải thi hành án, vừa ra Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 378/CV-THA

“Việc làm bất nhất của Chi cục THADS huyện Nghi Lộc đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi không thể thực hiện được quyền tự nguyện thi hành án”, ông Tuấn và bà Hà bức xúc nói.

Chỉ rõ nhiều sai phạm tại Chi cục THADS huyện Nghi Lộc

Trước việc quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm nghiêm trọng, vợ chồng ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà đã có đơn tố cáo Chấp hành viên Thái Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nghi Lộc có các vi phạm trong việc ban hành các giấy báo 376, thông báo 377, 378; vi phạm trong việc bán đấu giá tài sản…

Cục THADS tỉnh Nghệ An chỉ rõ nhiều sai phạm trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục THADS huyện Nghi Lộc

Ngày 1/3/2018, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 198/TB-CTHADS về việc giải quyết tố cáo của ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà khẳng định, các nội dung tố cáo Chấp hành viên Thái Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nghi Lộc có các vi phạm trong việc tổ chức thi hành Bản án số 04/ST/KDTM/2015 ngày 27/3/2015 của TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là đúng.

Cụ thể là: Ban hành Giấy báo số 376/GB-THA ngày 24/11/2015 nhưng số văn bản lại nhỏ hơn số văn bản được ban hành ngày 23/11/2015 (cụ thể là Thông báo số 377 và 378/TB-THA ngày 23/11/2015); Cùng một ngày (23/11/2015) nhưng ông Thái Văn Ngọc vừa ra Thông báo số 377/TB-THA về việc yêu cầu đương sự nộp tổng số tiền phải thi hành án là 484.423.958 đồng, vừa ra Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 378/CV-THA; Không cho ông Tuấn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ông Võ Văn Ban, bà Nguyễn Thị Nam) thực hiện các quyền liên quan đến thủ tục Thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên và biết việc xử lý số tiền bán tài sản kê biên.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phối hợp với Viện KSND tỉnh Nghệ An vào cuộc kiểm tra và chỉ rõ sai phạm của Chi cục THADS huyện Nghi Lộc

Sự việc trên cũng được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao (ngày 25/5/2022, Cơ quan điều tra VKSND tối cao có văn bản số 1657/VKSTC-C1(P1) gửi VKSND tỉnh Nghệ An) khẳng định: Ông Thái Văn Ngọc, Chấp hành viên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã vi phạm trong việc ghi chép sổ sách cũng như thời gian ban hành văn bản; Không thực hiện thông báo về thi hànhán, không hướng dẫn, giải thích cho các bên đương sự theo quy định; Việc ra thông báo, quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản chưa phù hợp với trình tự THADS. Vì vậy, cơ quan VKSND tối cao chuyển đơn đến VKSND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xem xét, kiến nghị xử lý, khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Những sai phạm tại Chi cục THADS huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ. Nhưng không hiểu vì sao nhiều năm trôi qua, sự việc chưa được sửa chữa, khắc phục, khiến dư luận và người dân bức xúc. Mới đây, ngày 10/8/2022, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc lại ban hành văn bản số 183/GQKN-CCTHADS trả lời cho ông Võ Văn Tuấn có đơn đề nghị được tự nguyện thi hành án theo bản án của tòa là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Lý do, việc thi hành án đối với ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà đã thi hành xong khoản tiền trả nợ cho ngân hàng.

Trụ sở Chi cục THADS huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Mạnh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục THSDS huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lại cho rằng, việc Chi cục THADS huyện Nghi Lộc cùng một ngày (23/11/2015) vừa ra Thông báo số 377/TB-THA về việc yêu cầu đương sự nộp tổng số tiền phải thi hành, vừa ra Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 378/CV-THA không ảnh hưởng gì đến kết quả thi hành án. Ông Hùng lý giải, bởi không phải ra Thông báo là Chi cục Thi hành án cưỡng chế ngay, mà phải đến giữa tháng 12 mới tiến hành cưỡng chế.

Liên quan đến nội dung tố cáo của ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà cho rằng: vì Chi cục THADS huyện Nghi Lộc ban hành Thông báo số 378/CV-THA về việc cưỡng chế thi hành án, trong thời hạn vợ chồng ông Tuấn và bà Hà đang được tự nguyện nộp tiền cho ngân hàng theo Thông báo số 377/TB-THA, nên họ đến Chi cục THADS huyện Nghi Lộc nộp tiền thì không nộp được, với lý do đã bị thông báo cưỡng chế nên không thể thực hiện được quyền tự nguyện thi hành án. Trả lời nội dung trên, ông Hoàng Mạnh Hùng - Chi cục Trưởng Chi cục THSDS huyện Nghi Lộc cho rằng: Tôi về nhận chức vụ sau, và cũng có kiểm tra hồ sơ đó rồi, nhưng không thấy phản ánh chi tiết việc người dân lên nộp tiền trong thời điểm tự nguyện thi hành án.

Hy vọng, tới đây VKSND tỉnh Nghệ An sẽ đưa ra hướng xử lý, để giải quyết dứt điểm sự việc này.

