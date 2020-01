Nghệ An: Trong 7 ngày nghỉ Tết, xử lý 66 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ảnh minh họa

Trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức 369 ca tuần tra, kiểm soát với 1.347 lượt cán bộ chiến sĩ, lập biên bản hành chính 69 trường hợp.

Trong đó, người điều khiển xe ô tô 69 trường hợp (xe khách 40 trường hợp, xe tải 14, xe con 15), người điều khiển mô tô - xe máy 168 trường hợp. Tạm giữ 18 xe ô tô, 89 xe mô tô; đồng thời ra quyết định xử phạt 69 trường hợp, chuyển Kho bạc thu phạt 47.300.000 đồng.

Trong số này, 15 trường hợp vi phạm tốc độ, 11 trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, 73 trường hợp không có giấy phép lái xe, 117 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 11 trường hợp thiết bị an toàn kỹ thuật không đảm bảo...

Riêng vi phạm về nồng độ cồn (từ 23 - 29/1), lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 66 trường hợp. Trong đó, có 4 xe ô tô, 62 xe mô tô. Tổng số tiền phạt đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn nói trên là 276 triệu đồng.

Theo thống kê của Công an tỉnh Nghệ An, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương.

Theo thống kê của Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an , trong 7 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 24 vụ, giảm 7 người chết, giảm 38 người bị thương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có số người chết tăng cao như Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai... Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu do vi phạm phần đường, vi phạm tốc độ và chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ.

Riêng vi phạm về nồng độ cồn, trong 7 ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra gần 36.000 trường hợp, đã phát hiện xử lý 3.194 trường hợp.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh