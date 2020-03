Nghệ An: Triệt phá đường dây, thu giữ lượng ma túy "khủng" và 5 khẩu súng ngắn

VOV đưa tin, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng chức năng, Công an huyện Đô Lương phá thành công chuyên án 369B, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Sáng ngày 26/2/2020, Phòng CSĐTTP về ma túy bắt quả tang đối tượng Trần Khắc Bảy (SN 1983) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và thu giữ 4 bánh heroin, 3kg ma túy đá tại thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng khai, Phan Văn Phiên thuê Bảy mang toàn bộ số ma túy trên đưa Nguyễn Cảnh Vinh (tên thường gọi là Vị, SN 1973) trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương để mang vào Đắk Nông giao cho Phiên.

Đối tượng Bảy và Phiên.

Ngày 3/3/2020, Trần Khắc Bảy bị cơ quan CSĐT khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại Khoản 4, Điều 250 BLHS.

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô, mở rộng vụ án, phòng CSĐTTP về ma túy đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Cảnh Vinh và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng này về tội Mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 8/3/2020.

Tiến hành điều tra mở rộng, ngày 8/3/2020, tổ công tác Phòng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Văn Phiên (SN 1981) trú tại thôn 4, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét tại nhà của Phiên, công an thu giữ 5 khẩu súng ngắn, 1 súng tự chế, 3 gói heroin, 1 gói ma túy đá và 106 triệu đồng. Bước đầu, Phiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin