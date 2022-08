Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Năm học 2021-2022, tổng số trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, giáo dục thường xuyên là 1.555 trường. Trong đó, có 1.470 trường công lập, 85 đơn vị ngoài công lập. Kế hoạch năm học 2022-2023 với quy mô 1.519 trường mầm non và phổ thông, trong đó có 1.437 trường công lập, giảm 12 trường; 82 trường ngoài công lập, giảm 3 trường; có 996 điểm trường lẻ, giảm 45 điểm so với năm học trước; 21 trung tâm có thực hiện nhiệm vụ GDTX (trong đó có 2 trung tâm của tỉnh). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 62 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 9 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 18 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trong đó, có 03 trường chất lượng cao, 16 trường có ngành nghề trọng điểm, với 13 lượt nghề cấp độ Quốc tế, 11 lượt nghề cấp độ ASEAN, 36 lượt nghề cấp độ quốc gia. Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 trường Đại học (ĐH Vinh, ĐH SPKT Vinh, ĐH Y khoa Vinh, ĐH Kinh tế Nghệ An, ĐH Công nghiệp Vinh, ĐH Vạn Xuân) và Trường CĐSP Nghệ An.