Nghệ An: Trao tặng sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho gia đình đại úy công an hi sinh khi bắt ma túy

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao tặng sổ tiết kiệm cho bố, mẹ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: Đức Vũ

Theo đó, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu đoàn công tác đến động viên và tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho thân nhân của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa ở xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Đây là số tiền do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ.

Trước đó, sáng 22/03/2020, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của nhân dân về việc có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Trong quá trình vây bắt, đại úy Nghĩa đã bị 1 đối tượng đâm từ phía sau, mất máu nhiều, đã anh dũng hi sinh.

Tác giả: Hoàng MInh

Nguồn tin: Báo Dân sinh