Nghệ An tôn vinh 30 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022

Dự Chương trình gặp mặt có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã và hơn 300 doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà.

Quang cảnh chương trình gặp mặt

Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu là hoạt động thường niên tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đồng thời có đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc các doanh nghiệp, doanh nhân luôn bản lĩnh, thành công và phát triển

Tại Chương trình gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi tới đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các doanh nghiệp, doanh nhân luôn bản lĩnh, thành công và phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp

Thời gian vừa qua, Nghệ An cũng như các địa phương đối diện với rất nhiều khó khăn như dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người dân. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức và tinh thần sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau của các tầng lớp Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được một số kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin đến các doanh nhân, doanh nghiệp một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP ước đạt 9,23% (riêng Quý III tăng 11,4%), vượt kịch bản đề ra và cao hơn cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước thực hiện 15.730 tỷ đồng, bằng 105% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể

Thu hút đầu tư trực tiếp ngoài ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực: Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 32.000 tỷ đồng, tăng 41,22% so với cùng kỳ, trong đó cấp mới cho 83 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 19.000 tỷ đồng. Thu hút FDI đạt kết quả tốt với tổng vốn đăng ký đạt hơn 601 triệu USD, tăng 231% so với cùng kỳ. Tỉnh Nghệ An nằm trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Toàn tỉnh đã thành lập mới 1.554 doanh nghiệp, tăng 16,49% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký thành lập gần 10.000 tỷ đồng; có 686 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14,71% so với cùng kỳ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 231.000 lao động. Cộng đồng doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội. Trong năm 2022, các doanh nghiệp đã ủng hộ khoảng 105 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà trong thời gian qua.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn xem “thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp". Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, đất đai, mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản…

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 14.000 doanh nghiệp, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, đánh dấu bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp (hơn 97%) có quy mô nhỏ; chưa xuất hiện nhiều doanh nghiệp có chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính đột phá; chưa có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân vươn tầm thành những thương hiệu lớn. Tình trạng thiếu vốn, nợ bảo hiểm, chậm trả lương, sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ còn tồn tại ở một số doanh nghiệp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nhân tiêu biểu

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân phải có khát vọng phát triển, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp và điều kiện thực tiễn. Đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải xây dựng được đạo đức và văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh, với các doanh nghiệp địa phương khác và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh. Quan tâm chế độ chính sách, đảm bảo các điều kiện cho người lao động. Tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong các cơ quan chính quyền để giúp các cơ quan chính quyền nhìn nhận, có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại để có môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh phát triển.

Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào lũ lụt trong tỉnh 1,5 tỷ đồng

Các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò trong hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giúp các doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn, thích ứng với giai đoạn mới.

Người đứng đầu UBND tỉnh cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà trong thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính quyền các cấp để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “những khó khăn của doanh nghiệp để chính quyền, các sở, ngành giải quyết chứ không phải để giải thích, giải trình”; tiếp tục thực hiện phương châm “chủ động lắng nghe, thấu hiểu khó khăn và nhiệt tình giúp đỡ các doanh nghiệp”.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc.

Tại Chương trình Gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, ông Phạm Đình Hạnh – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cam kết cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với chính quyền xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khai trương ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp

