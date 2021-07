Nghệ An: Tòa nhà A1 chung cư Quang Trung đổ nát – mùa mưa bão ai lo?

Báo chí đã tốn bao nhiêu giấy mực, phản ánh về tình trạng tòa nhà A1 thuộc chung cư Quang Trung, phường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An xuống cấp trầm trọng cần di chuyển khẩn cấp vì còn duy nhất một hộ dân sinh sống trong đó, đồng thời để xây dựng mới khang trang hơn. Thế nhưng, “mèo lại hoàn mèo” viết chê viết chán, tòa nhà này, hộ dân kia và chính quyền nọ vẫn “đu đưa” nhau và bám trụ mặc dù dư luận đang vô cùng bất bình.

Cuộc trao đổi, thương thảo giữa chính quyền TP.Vinh, Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung và hộ dân còn lại là bà Nguyễn Thị Thủy vẫn chưa có hồi kết, khiến các bên bế tắc, gây mất trật tự an ninh khu phố và đặc biệt là mùa mưa bão lại sắp đến dư luận hoang mang, người dân bất an. Trong khi đó, chủ đầu tư thì thiệt hại kinh tế hàng ngày, giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lại càng khiến cho chủ đầu tư khó khăn chồng chất hơn.

Tòa nhà A1, chung cư Quang Trung, TP.Vinh Nghệ An dù thuộc diện xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được cưỡng chế tháo dỡ.

Được biết, nhà A1 Quang Trung là khu nhà chung cư xuống cấp nguy hiểm nhất ở Tp.Vinh. Trước đây có 87 hộ dân sinh sống, hiện đã có 86 hộ di dời đến nơi tái định cư mới và chỉ còn duy nhất 1 hộ vẫn cố bám trụ.

Chung cư Quang Trung được xây dựng từ những 1976, sau hơn 30 năm sử dụng, Khu chung cư này đã xuống cấp trầm trọng. Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An có chủ trương quy hoạch xây dựng lại Khu chung cư Quang Trung và kêu gọi đầu tư. Theo đó, Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được phép xây dựng Khu A; Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh Nghệ An xây khu B rồi không tiếp tục dự án sau đó UBND tỉnh Nghệ An đã kêu gọi Tập đoàn Vingroup vào đầu tư và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xây dựng khu C. Khu A được thực hiện đầu tiên, Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đầu tư và chuyển giao sang cho Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung (Công ty Quang Trung). Theo giấy chứng nhận đầu tư, tổng chi phí đầu tư cho Dự án Cải tạo khu A là 1.028 tỷ đồng, trong đó, chi phí cho giai đoạn I là 258 tỷ đồng.

Sau khi nhận công trình, quá trình vận động giải phóng mặt bằng của Cty Quang Trung được người dân đồng thuận và di chuyển đến nơi ở mới. Đến nay công tác di dân, bố trí tái định cư cho các chung cư cũ A1, A6 và nhà A5 sang chung cư mới CT2A và CT2B gần hoàn thành chỉ còn duy nhất một hộ dân là bà Nguyễn Thị Thủy trú tại phòng số 2, tầng 1 nhà A1 bám trụ lại vì chưa đồng thuận với chủ đầu tư. Sự việc này đã khiến cho dự án chậm tiến độ, nhiều hộ dân không vào được khu nhà mới, không những vậy tòa nhà A1 xuống cấp, chờ sập đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản

Hộ dân Nguyễn Thị Thủy vẫn sinh sống và làm việc trong căn hộ xuống cấp nghiêm trọng tại tầng 1 tòa nhà A1, khu Quang Trung.

Đại diện chính quyền phường Quang Trung, TP.Vinh cho biết: Gia đình này có 2 căn hộ nên đã nhận 1 căn hộ tái định cư ở tầng 10 (căn hộ 1006, chung cư CT2B với diện tích là 52,16m2. Đây là căn hộ được bố trí tái định cư cho căn hộ số 68, tầng 3 nhà A1, còn căn hộ tầng 1 nơi bà Thủy đang ở hiện nay, nhưng bà Thủy nhất định không chịu di dời và đòi nhiều yêu cầu thiếu căn cứ thực hiện. Đồng thời bà Thủy đã viết đơn kiến nghị lên UBND TP.Vinh với các nội dung: Về giá đất yêu cầu bồi thường, hỗ trợ giá nhà tại căn hộ số 2, tầng 1, nhà A1 với mức giá 25 triệu đồng/m2, đồng thời giảm giá nhà tái định cư (phần diện tích chênh lệch 22m2 sau khi quy đổi) phòng 1006, từ 9,9 triệu đồng/m2 xuống 8 triệu đồng/m2. Bà Thủy cũng cho rằng, nhà bà ở tầng 1 thì phải tái định cư tầng 1, trong khi đó, Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung chỉ có chủ trương bố trí tái định cư từ tầng 2 trở lên, tầng 1 công ty thực hiện những nhiệm vụ khác và nhiều điều bất hợp lý khác.

Trải qua nhiều năm, khu chung cư A1 Quang Trung hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, không ai ở, các căn hộ không còn khung cửa chính, cửa sổ, tháo rời và cỏ mọc lâu năm phủ kín cả tầng 1, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đường vào khu chung cư cũng bị đóng lại, việc còn một hộ dân sinh sống dưới những khối bê tông là rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Người dân sinh sống gần tòa nhà trên cho biết: Cơ quan chức năng nên vào cuộc giải quyết dứt điểm, di dời hộ dân và phá dỡ tòa nhà A1 sớm ngày nào hay ngày đó, tòa nhà nay chỉ cần bão to gió lớn là có thể sập chết người lúc nào không ai hay, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sống xung quanh.

Trong khi đó, chủ đầu tư chia sẻ: Hơn 3 năm qua, phía chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung đã có hàng chục văn bản gửi UBND tỉnh, UBND TP. Vinh và UBND phường Quang Trung về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, GPMB và di dời một hộ dân còn lại tại khu nhà A1, dự án cải tạo khu A – Khu chung cư Quang Trung thế nhưng đến nay vẫn không đem đến kết quả gì. Mới đây, vào ngày 2/2/2021, UBND TP.Vinh đã huy động các lực lượng tổ chức cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư B3 và B6 thuộc khu B-chung cư Quang Trung để tiến hành xây mới, đây là các tòa nhà “cùng thời” với tòa A1.

Tại sao đã qua nhiều năm, tòa nhà A1 này đã được đưa vào diện nguy cấp nhưng đến nay các cấp chính quyền TP.Vinh vẫn chưa tiến hành thực hiện các thủ tục cưỡng chế, di dời để đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho chủ đầu tư.

Nếu tình trạng này còn kéo dài, tính mạng người dân ai chịu trách nhiệm, chủ đầu tư, đơn vị thi công thiệt hại ai sẽ chịu gánh thay. Mùa mưa bão lại đang đến, việc hộ dân Nguyễn Thị Thủy vẫn đang bám trụ dưới tòa nhà A1 cũ nát ai lo lắng cho?.

Tác giả: Hồng Quân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Đầu tư