Nghệ An tổ chức dạy học thích ứng an toàn với dịch bệnh

Sau khi phát hiện một học sinh lớp 11A12 là em trai của trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (là lao động từ các tỉnh phía Nam trở về), Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 4, huyện Diễn Châu quyết định cho lớp 11A12 chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến. Học sinh các lớp khác vẫn đi học bình thường. Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo cho phụ huynh về học sinh liên quan đến trường hợp F1 này để có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Trước đó, Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 4 đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là khoanh từng “vùng xanh” trong mỗi lớp học nên phương án chỉ cách ly một lớp học thay vì toàn bộ các lớp được xem là khá phù hợp. Ban Giám hiệu Nhà trường đã chia khối lớp học thành hai ca sáng và chiều. Học sinh ở các khối sẽ đi thành hai cổng riêng và vào học, tan trường ở hai khung giờ khác nhau nên hầu như không gặp nhau.

Vào lớp học, học sinh, giáo viên được yêu cầu sát khuẩn, đeo khẩu trang thường xuyên, hạn chế ít nhất việc ra chơi, không tiếp xúc với các em lớp khác. Nhà trường chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế cung cấp cho học sinh và thường xuyên tuyên truyền để học sinh nâng cao ý thức phòng dịch.

Thầy giáo Hồ Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 4 cho biết, để giữ an toàn trong trường học, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh phải nâng cao ý thức phòng dịch, có như vậy mới xây dựng được môi trường dạy học an toàn.

Theo thông báo của UBND tỉnh Nghệ An, hiện có 18/21 huyện, thị xã đang ở cấp độ 1, ba địa phương là thành phố Vinh, các huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn đang ở cấp độ 2. Ở cấp xã, 452/460 xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 1. Cấp độ 2 có các phường, xã: Trung Đô, Hà Huy Tập, Vinh Tân, Bến Thủy, Hưng Bình (thành phố Vinh); xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên); xã Kim Liên (huyện Nam Đàn). Cấp độ 3 có xã Hưng Lộc (thành phố Vinh). Toàn tỉnh chỉ còn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đang dạy học bằng hình thức trực tuyến.

Thành phố Vinh là địa phương duy nhất trong tỉnh vẫn duy trì dạy học trực tuyến từ đầu năm học đến nay mặc dù năm học mới đã bắt đầu được 2 tháng. Trong hơn hai tuần qua, nhiều lần, thành phố Vinh lên phương án tổ chức cho học sinh đi học trở lại nhưng ít nhất hai lần phương án này phải hoãn vì trên địa bàn xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thành phố Vinh được công bố thuộc cấp độ 2, tuy nhiên một số xã phường như Hưng Lộc, Vinh Tân, Bến Thủy và Trung Đô đang bị phong tỏa. Thành phố hiện có một giáo viên và 18 học sinh F0 đang cách ly, theo dõi tại nhà. Trước tình hình trên, dạy - học online là phương án tối ưu nhất trong thời điểm hiện nay nhưng nếu tiếp tục kéo dài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết, Phòng chỉ đạo các nhà trường xây dựng kịch bản dạy học (kể cả phương án kiểm tra giữa kỳ) theo từng cấp độ cho từng cấp học và từng bộ môn, trong đó chú trọng kiến thức trọng tâm, tinh giản nội dung chương trình dạy học phù hợp với tình hình dịch.

Trong trường hợp tình hình dịch ổn định hơn, dự kiến đầu tháng 11, thành phố Vinh sẽ cho cấp Trung học Phổ thông và Trung học Cơ sở đi học trực tiếp trước và tuần thứ hai của tháng 11 tiếp tục cho cấp Tiểu học, Mầm non tới trường. Để đảm bảo khoảng cách an toàn trong trường học, các trường dạy học theo hình thức chia trường, lớp, một nửa học sinh học buổi sáng và nửa còn lại học buổi chiều.

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có văn bản về các phương án tổ chức hoạt động dạy học thích ứng, linh hoạt và an toàn. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở đã có kịch bản dạy học trong mùa dịch và đưa ra các phương án, tình huống có thể xảy ra. Việc triển khai dạy học được thực hiện theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch chủ động cho học sinh trở lại trường học tập, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định.

Địa bàn được xác định cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình) tổ chức dạy trực tiếp. Sở yêu cầu củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và hình thức khác phù hợp với địa bàn cũng như diễn biến của dịch COVID-19.

Địa bàn xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) tổ chức dạy học trực tiếp với trường đảm bảo điều kiện 3 tại chỗ (ăn, ở, dạy và học tập tập trung) kết hợp dạy học trực tuyến, giao bài tự học...

Trong đó, với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9, 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Các địa bàn được xác định cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) tiếp tục dạy học trực tuyến, giao bài tự học… Đặc biệt, các nhà trường phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn thiết bị phục vụ học trực tuyến. Bên cạnh đó, có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học online.

