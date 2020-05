Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đuối nước

Cụ thể vào khoảng, 7h00’ ngày 30/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 nạn nhân đuối nước tại bãi nổi thuộc địa bàn Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội CC&CNCH số 7 xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, 2 xuồng cao su nhanh chóng đến hiện trường; phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Sáng ngày 30/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước tại hồ Lèn Chùa thuộc địa bàn phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Nạn nhân ban đầu được xác định là cháu V.T.H.G (SN 2005, trú tại xã Thanh Đồng, học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nạn nghi nhảy tự tử tại bãi nổi Thanh Đồng 2 lúc 16h chiều 29/5.

Cũng trong ngày 30/5, vào khoảng 10h sáng, Đội CC&CNCH số 9 đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại Hồ Lèn Chùa, Thị xã Hoàng Mai chiều ngày 29/5.

Trước đó, vào chiều 29/5, nam sinh L.V.Đ (SN 2004, trú tại xã Quỳnh Văn, TX. Hoàng Mai) đến tắm tại hồ Lèn Chùa ở mỏ đá phường Quỳnh Xuân thì không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, những người xung quanh liền kêu cứu và điện báo cho Cảnh sát PCCC&CNCH để nhờ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an thị xã Hoàng Mai triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Được biết hồ nước nơi xảy ra sự việc là một mỏ đá từng khai thác để lại. Khu vực này rất sâu và rộng.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus