Nghệ An tiếp tục thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 600 giường

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đi khảo sát địa điểm khách sạn ARMY ở thị xã Cửa Lò làm bệnh viện dã chiến

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, 21h tối 20/8, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức cuộc họp khẩn để lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 4, số 5.

Ngành y tế Nghệ An đã quyết định lựa chọn khách sạn ARMY làm Bệnh viện Dã chiến số 4 (dự kiến khoảng 200 giường), bệnh viện này do Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An phụ trách; còn Bệnh viện Dã chiến số 5 (dự kiến khoảng 400 giuờng) đạt tại khách sạn Công Đoàn do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phụ trách. Cả 2 bệnh viện dã chiến này đều được trưng dụng các khách sạn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Sau khi 2 bệnh viện đi vào hoạt động Nghệ An sẽ có 5 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trước mắt, để chuẩn bị cho Bệnh viện Dã chiến số 4 đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thiện, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn cho 150 y bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An về các nội dung như: phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc, chăm sóc, điều trị người nghi nhiễm SARS-CoV-2; Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân… để không bị lúng túng khi thực hiện điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An thực hành mặc đồ bảo hộ để chuẩn bị phục vụ tại BV Dã chiến số 4 Nghệ An

Cũng trong ngày 20/8, Sở Y tế Nghệ An đã kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 3 Nghệ An. Bệnh viện dã chiến này được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Trung tâm PHCC-BNN Giao thông 4 - Cửa Lò, với quy mô 250 giường bệnh.

Sáng nay (21/8), Bệnh viện Dã chiến số 3 Nghệ An chính thức đi vào hoạt động thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

