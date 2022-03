Nghệ An tiếp tục dẫn đầu cả nước về số người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2021

Năm 2021, tình hình trong và ngoài nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng, gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về việc làm, thất nghiệp, an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, năm 2021, Nghệ An đã đưa được 11.210 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với kết quả đó, Nghệ An tiếp tục dẫn đầu cả nước về số người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Người lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu tập trung ở các thị trường truyền thống như: Nhật Bản 3.657 người, Đài Loan 4.847 người, Hàn Quốc 647 người, Rumani 448 người và các thị trường khác là 1.350 người. Đáng chú ý, số lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu tăng hơn so với các năm trước. Lao động đi làm việc ở nước ngoài có trình độ tay nghề tăng lên chiếm khoảng trên 60%, chủ yếu là nghề cơ khí, hàn, thợ giàn giáo, ốp lát, may mặc, điều dưỡng, hộ lý...

Mức thu nhập do người lao động đi làm việc ở các nước chuyển về bình quân từ 15 đến 30 triệu/người/tháng, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động và gia đình. Nhiều người lao động sau khi làm việc ở nước ngoài về nước có tay nghề cao, tiếp tục vào làm việc tại các doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư nước ngoài với mức thu nhập cao và ổn định. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay đi làm việc ở nước ngoài là 56,5 tỷ đồng.

Nghệ An tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Có được kết quả trên là nhờ công tác tuyên truyền phố biến các chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được đẩy mạnh. Việc cảnh báo về các âm mưu thủ đoạn của một số đối tượng lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa gạt, chiếm đoạt tiền của người lao động được tuyên truyền rộng rãi. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong công tác đưa người lao động đi xuất khẩu lao động được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ trực tiếp đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các doanh nghiệp dịch vụ việc làm đã chủ động kế hoạch tạo nguồn, hỗ trợ người lao động trong xử lý hồ sơ, đào tạo tiếng, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi sang làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định…

Trên cơ sở đó, năm 2022, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 42.900 người, trong đó có 13.550 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ số lao động làm việc ở nước ngoài về nước do ảnh hưởng dịch Covid-19 để họ quay trở lại thị trường lao động trong nước và ngoài nước làm việc.

