Nghệ An tiếp tục cử 31 thầy thuốc chi viện cho TP. HCM chống dịch

Chiều 11/8, Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn (Nghệ An) tổ chức lễ xuất quân cho 31 cán bộ, nhân viên y tế vào tăng viện cho đồng nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, UBND Tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An về việc tăng cường nhân lực hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại đã có 800 y, bác sĩ trong ngành Y tế Nghệ An tình nguyện, đăng ký lên đường tăng viện, hỗ trợ đồng nghiệp chống dịch.

Sở Y tế Nghệ An đã lựa chọn và điều động 170 thầy thuốc vào "chia lửa" cho đồng nghiệp TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Hiện tại 170 thầy thuốc của tỉnh Nghệ An đã và đang góp sức tích cực, hiệu quả trong công tác phòng chống COVID-19.

Trong lần tăng viện thứ 6 này, trên tinh thần tình nguyện xung phong của các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn (Nghệ An), Sở Y tế Nghệ An đã ra quyết định điều động 31 y, bác sĩ tăng viện, hỗ trợ đồng nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An tặng quà động viên các thầy thuốc tăng viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ xuất quân, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương tinh thần xung kích vào tâm dịch hỗ trợ đồng nghiệp chống dịch của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn Nghệ An chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm sự phân công của TP. Hồ Chí Minh; phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh; làm tốt công tác phòng, chống dịch cho bản thân.

Trước khi lên đường vào TP. Hồ Chí Minh tăng viện cho đồng nghiệp chống dịch, 31 thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn đã được tiêm phòng COVID-19, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; được tập huấn kỹ càng trong điều trị và lấy mẫu xét nghiệm...

Đây là lần đầu tiên một bệnh viện ngoài công lập ở Nghệ An cử cán bộ tăng viện, hỗ trợ cho tỉnh bạn chống dịch COVID-19. Nhiệm vụ công tác cụ thể của đoàn sẽ do Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh phân công.

Dịp này Sở Y tế Nghệ An, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, huyện Diễn Châu đã tặng quà động viên các thầy thuốc lên đường tăng viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

