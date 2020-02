Nghệ An: Tiếp tục bố trí công an chính quy đảm nhận nhiệm vụ Trưởng công an xã

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự.

Ngày 2/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4911, phê duyệt Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh tỉnh Nghệ An.” Theo nội dung đề án, việc bố trí sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến hết năm 2020, bố trí Công an chính quy tại các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, xã khuyết chức danh Trưởng công an xã; Giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 1/1/2021, kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Trung ương Đảng, nhằm chính quy hóa lực lượng Công an xã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Vì vậy, quan điểm của Tỉnh là kiên quyết thực hiện, thực hiện sớm, nhưng phải đảm bảo được quyền lợi, việc làm của cán bộ, công chức là Trưởng công an xã đương nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện được chủ trương này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nội vụ, UBND các địa phương chủ động phối hợp, tiến hành rà soát số lượng trưởng, phó Công an xã khó bố trí việc làm mới, đồng thời tổng hợp các vướng mắc cần tháo gỡ, lựa chọn mô hình triển khai với lộ trình cụ thể, nhưng tất cả phải đúng quy trình, đúng luật. Đối với các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã cần quán triệt, thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó khẩn trương bố trí, sắp xếp hợp lý về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, bàn giao nhiệm vụ để lực lượng sớm đi vào hoạt động.

Tác giả: Nguyễn Nam - Hồng Phong

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An