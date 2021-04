Ngay sau khi tiếp nhận, 18.500 liều vắc xin đã được chuyển đến bảo quản tại kho của CDC Nghệ An.

Nghệ An tiếp nhận lô vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên.

Số vắc xin này sẽ được chuyển đến Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh; các bệnh viện và các điểm tiêm chủng để triển khai tiêm cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP.

Vắc xin được chuyển đến bảo quản tại kho của CDC Nghệ An.

Với số lượng vắc xin còn hạn chế nên Nghệ An sẽ ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng là cán bộ y tế; lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21 của Chính phủ như những người làm công tác xét nghiệm, truy vết, làm việc tại khu cách ly, Ban chỉ đạo phòng chống dịch…

Vắc xin phòng COVID-19.

Do vắc xin phòng COVID-19 là vắc xin mới nên ngành y tế Nghệ An sẽ thực hiện tập huấn cho cơ sở tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng và theo dõi xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Qua đó nhằm góp phần giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được chủ động và hiệu quả.

Tác giả: Thanh Hoa

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An