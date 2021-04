Nghệ An tiếp nhận 2 chuyến bay chở công dân về nước cách ly COVID-19

Theo công văn số 2090/UBND-VX ngày 12/4, UBND tỉnh Nghệ An nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ đề nghị triển khai, xử lý cụ thể kiến nghị của Công ty cổ phần hàng không Vietjet về việc đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, cách ly tại Nghệ An. Cùng thông báo của Công ty cổ phần hàng không Vietjet đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp nhận 10 chuyến bay với số lượng 2.300 công dân trong tháng 4/2021.

“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu phát triển kép; Vừa phát triển kinh tế và phòng chống dịch, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương chuẩn bị khai trương mùa du lịch 2021; đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sau khi rà soát năng lực tiếp nhận, khả năng bố trí nguồn nhân lực, an ninh trật tự, y tế và các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới... việc tiếp nhận với số lượng và thời gian trên vượt quá khả năng của tỉnh Nghệ An”, công văn của tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Nghệ An sẽ tiếp nhận cách ly 460 công dân về nước cách ly trong tháng 4/2021.

Cũng theo công văn, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tỉnh Nghệ An thống nhất tiếp nhận đợt đầu các công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước cách ly y tế trên địa bàn tỉnh vào ngày 14/4, số lượng 1 chuyến bay, 230 công dân.

Ngày 13/4, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có công văn gửi Công ty cổ phần hàng không Vietjet về việc sẽ tiếp nhận thêm 1 chuyến bay với 230 công dân về nhập cảnh và cách ly tập trung tại tỉnh này vào ngày 17/4. Hai đợt bay tiếp theo sẽ được tỉnh Nghệ An tiếp nhận sau 14 ngày.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong