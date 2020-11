Nghệ An: Tịch thu 500 đồng hồ đeo tay giả mạo nhãn hiệu HUBLOT

Trước đó, ngày 24/9/2020, từ nguồn tin báo, Đội QLTT Số 6 - Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1- Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xe ô tô vận tải hành khách mang BKS 37B-023.46 do ông Phạm Trường Sơn - Địa chỉ : TT Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Tịch thu 500 đồng hồ đeo tay giả mạo nhãn hiệu HUBLOT.

Qua khám toàn bộ khoang chứa hàng của xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 500 cái đồng hồ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu HUBLOT đã được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định.

Tại thời điểm khám, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, không có giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa kèm theo. Đội QLTT Số 6 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi làm việc với chủ thể quyền, xác định toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đồng hồ HUBLOT đã được bảo hộ tại Việt Nam, Đội QLTT Số 6 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Phạm Trường Sơn với hành vi vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng giá trị thu phạt gần 30 triệu đồng.

Tác giả: Bích Thảo

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn