Nghệ An: Thủy điện xả lũ “đúng quy trình”, người dân vẫn lo lắng

Đại biểu Trần Đình Toàn chất vấn Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An về quy trình xả lũ của các hồ thủy điện. Ảnh: Quang Đại

Chiều 12.12, tại kỳ họp thứ 17, khóa XVII, HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành phiên chất vấn các vấn đề thuộc về trách nhiệm của các sở ngành.

Đại biểu Trần Đình Toàn (đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương) chất vấn Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An về quy trình xả lũ của các hồ thủy điện, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc tuân thủ quy trình xả lũ.

“Hàng năm cứ đến mùa mưa bão, người dân vùng hạ du lại nơm nớp lo âu về việc xả lũ của các công trình thủy điện. Vừa qua, do ảnh hưởng bão số 9, nhiều công trình thủy điện bất ngờ đồng loạt xả lũ trong đêm 29.10. Người dân vùng hạ du Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương, Hưng Nguyên cuống cuồng hối hả di dời tài sản trong đêm..”- đại biểu Trần Đình Toàn nêu vấn đề.

Từ đó, đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An xem xét thực hiện quy trình xả lũ theo quy định, tình hình chấp hành của các chủ đầu tư, việc chấn chỉnh, xử lý như và giải pháp vận hành các hồ thủy điện bảo đảm an toàn.

Ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An có 21 nhà máy thủy điện đang hoạt động, tổng công suất 930,6 MW; trong đó có 9 nhà máy được phê duyệt theo quyết định 1605 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Cả; 2 nhà máy (Hủa Na và Đồng Văn) được Thủ tướng phê duyệt theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã; còn lại vận hành theo quy trình do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Trong 21 hồ chứa thủy điện, chỉ có 2 hồ (Bản Vẽ và Hủa Na) có chức năng cắt lũ; còn lại 19 hồ vận hành ngày đêm, không có chức năng cắt lũ, phòng lũ. Các nhà máy đã vận hành theo quy trình đã được phê duyệt; vận hành trong mùa lũ được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, có sự phối hợp giữa chủ hồ với các cơ quan liên quan trong việc vận hành bảo đảm an toàn.

Về bản đồ ngập lụt vùng hạ du, ông Trần Thanh Hải cho biết do ngành Nông nghiệp chủ trì, phải hoàn thành trước 9/2021, hiện nay đang tích cực triển khai.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết thời gian tới sẽ quản lý giám sát chặt chẽ quá trình vận hành các hồ chứa thủy điện để bảo đảm an toàn.

Mặc dù lãnh đạo ngành Công Thương đã khẳng định việc vận hành xả lũ của các hồ thủy điện thời gian qua bảo đảm đúng quy trình, nhưng ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An vẫn lưu ý việc người dân băn khoăn lo lắng thủy điện xả lũ, đặc biệt là xả lũ trong đêm và nhiều hồ chứa cùng đồng loạt xả lũ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị ngành Công Thương và các ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn trong vận hành xả lũ. Như Lao Động đã thông tin, vào cuối tháng 10.2020, mưa lớn cùng việc nhiều hồ thủy điện xả lũ trong đêm đã làm nhiều địa phương tại Nghệ An như Thanh Chương, Đo Lương, Hưng Nguyên ngập nặng, gây nhiều thiệt hại. Người dân bức xúc cho rằng nhiều hồ thủy điện xả lũ bất ngờ trong đêm là nguyên nhân gây ngập lụt nặng và người dân không kịp trở tay.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động