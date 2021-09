Nghệ An: Thu giữ nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo thông tin Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An, sáng ngày 14/9 Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An kiểm tra Cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em (địa chỉ tại xóm 7, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu ) do bà Lê Thị Giang làm chủ đang bày bán 20 kiếm nhựa, 40 khẩu súng đồ chơi do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá hàng hóa là 2.340.000 đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Hiện, Đội QLTT số 4 đã lập biên bản và xử phạt hành chính 750.000 đồng và tịch thu toàn bộ số hàng vi phạm nói trên.

Trong buổi sáng 14/9, Đội QLTT số 4 đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-120.96 do ông Nguyễn Công Mạnh là lái xe kiêm chủ xe hàng đang dừng đỗ xuống hàng tại khối 6, thị trấn Quỳnh Lưu, tại thời điểm kiểm tra phát hiện 150 chiếc áo mưa trẻ em các loại với trị giá 4.950.000 chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm nêu trên. Đội QLTT số 4 đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng đồng thời tịch thu số hàng hóa vi phạm.

