Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển hơn 4.600 tỉ đồng

Tuyến đường ven biển Nghệ An sẽ kết nối các cảng biển lớn và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Theo Báo Nghệ An, tại phiên họp thường kì tháng 11 diễn ra mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An).

Cụ thể, tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An, từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có tổng chiều dài 83,5 km, qui mô đường cấp III đồng bằng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 5.172 tỉ đồng.

Hiện nay, tuyến đường mới đầu tư hoàn thành đoạn từ Km0 – Km7 và đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km 76 – Km 83+500), dự kiến hoàn thành vào cuối quí I/2021. Đoạn còn lại của tuyến đường là 69 km, gồm 5 cầu lớn, 3 cầu trung và một cầu nhỏ, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.651 tỉ đồng.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí cho dự án tuyến đường ven biển đoạn qua tỉnh Nghệ An từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 – Km76 với số tiền 3.200 tỉ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản thông báo dự kiến bố trí vốn cho dự án trong năm 2021 là 450 tỉ đồng.

Trên cơ sở tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư Dự án xây dựng công trình đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) với tổng mức đầu tư dự kiến 4.651 tỉ đồng. Thời gian thực hiện 5 năm (2021 - 2025).

Dự án có tổng chiều dài 69 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế là 80 km/h đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và điểm cuối giao với Quốc lộ 46 thuộc xã Khánh Hợp (Nghi Lộc).

Nguồn vốn của dự án bao gồm từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tại kì họp sắp tới, HĐND tỉnh Nghệ An cho biết sẽ xem xét để thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Trước đó, tháng 7/2020, Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ điểm giao QL.46 đến TL.535 (Km 76 - Km 83+500) đã chính thức được khởi công xây dựng.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối cảng Cửa Lò, cảng biển quốc tế Vissai, cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ,...

Tác giả: Hà Lê

Nguồn tin: Kinh tế & Tiêu dùng