Nghệ An thêm chùm ca nhiễm Covid-19, công bố cấp độ dịch ở các địa phương

Ngày 21/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 595/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (cập nhật 7h00 ngày 21/10/2010). Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thông báo cấp độ dịch của tỉnh Nghệ An là cấp độ 2. Ở cấp huyện, cấp 2 bao gồm Tp.Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn và cấp 1 là 18 huyện, thị còn lại. Ở cấp xã, cấp 3 là xã Hưng Lộc, Tp.Vinh; cấp 2 gồm các phường Trung Đô, Hà Huy Tập, Vinh Tân, Bến Thủy, Hưng Bình (Tp.Vinh); xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên), xã Kim Liên (huyện Nam Đàn); cấp 1 gồm 452 xã, phường, thị trấn còn lại. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.