Nghệ An thêm 34 ca nhiễm, Bệnh viện Dã chiến số 8 đi vào hoạt động

Tối 25/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 6h đến 18h ngày 25/10), tỉnh Nghệ An ghi nhận 34 ca dương tính với Covid-19 tại 7 địa phương, gồm: Con Cuông 26 ca, Tp.Vinh 2 ca, Yên Thành 2 ca, Cửa Lò 1 ca, Hưng Nguyên 1 ca, Quỳ Hợp 1 ca, Tân Kỳ 1 ca. Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 33 ca đã được cách ly từ trước (2 ca là F1, 1 ca trong khu cách ly, 30 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.291 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Trong ngày, có 9 bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Dã chiến số 3.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 1.960 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong 20 ca. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 311 ca.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 23.003, phát hiện 284 ca dương tính (281 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Ngày 25/10, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và ông Phan Đức Đồng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Vinh đã đi khảo sát, đánh giá tình hình dịch bệnh tại phường Hà Huy Tập và xã Hưng Lộc.

Theo báo cáo của Trung tâm CDC, từ ngày 15 đến sáng 25/10, tại phường Hà Huy Tập đã xuất hiện 15 F0, xã Hưng Lộc 27 F0. Trong đó, có 11 F0 trong khu vực phong tỏa vừa công bố sáng 25/10.

Sau khi khảo sát, phân tích tình hình, PGS.TS Dương Đình Chỉnh nhận định, mặc dù các F0 đã ở trong khu vực phong tỏa từ trước nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ cao bùng phát dịch ra diện rộng. Vì vậy, đề nghị các địa phương không được chủ quan, cần chủ động, quyết liệt hơn trong triển khai chống dịch. Trong đó, cần khẩn trương nghiên cứu, thiết lập, mở rộng ngay khu vực phong tỏa, cách ly phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Cụ thể, thiết lập khu vực cách ly bắt đầu ranh giới từ ngã tư giao nhau đường Tuệ Tĩnh và đường Hải Thượng Lãn Ông đến ngõ 4 (đường Nguyễn Lâm Thái) – đường Trần Tấn – đường Lê Viết Thuật – đường Bùi Huy Bích - đường Phùng Chí Kiên – đường Tuệ Tĩnh (trừ Bệnh viện Y học Cổ truyền và Trung đoàn 764). Sau khi mở rộng khu vực cách ly, cần thiết lập các chốt, tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, tuyệt đối không để dịch lây lan ra diện rộng.

Về vấn đề xét nghiệm, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị Tp.Vinh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm khu vực phong tỏa theo quy định. Đồng thời cần tổ chức lấy mẫu tầm soát cộng đồng cho người dân các xóm: Mẫu Đơn; xóm 12, 16, Phúc Lộc, Mỹ Hạ (Hưng Lộc); Yên Sơn, Trung Hòa (Hà Huy Tập) để sớm phát hiện, bóc tách F0.

Tại các khu vực liên quan đến các F0, cần tiến hành tiêu trùng, khử độc ngay. Đồng thời, tiếp tục truyền thông để dân hiểu, không để dân quá lo lắng, hoang mang. Dịp này, Giám đốc Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp, hỗ trợ thành phố tiến hành dập dịch một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bệnh viện Dã chiến số 8 chính thức hoạt động.

Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An chính thức đi vào hoạt động, đón bệnh nhân Covid-19 vào điều trị. Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An đặt tại khu B của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, có công suất 1.000 giường bệnh.

Theo đó, Bệnh viện sẽ thực hiện tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các trường hợp bệnh nghi ngờ và trường hợp xác định mắc Covid-19 mức độ nhẹ và trung bình trên địa bàn tỉnh. Đúng 6h sáng ngày 25/10, Bệnh viện Dã chiến số 8 đã đón nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên. Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An hiện đang được phụ trách bởi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với 44 cán bộ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn