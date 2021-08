Nghệ An thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong, lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Ngày 27/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3167 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19... Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh Nghệ An.