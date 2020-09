Nghệ An: Tập đoàn Hoành Sơn phớt lờ... chỉ thị của tỉnh

Cần cẩu tháp tại Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn vi phạm Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An

Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 28/11/2016 nhấn mạnh “Các bộ phận của cẩu tháp khi vận hành hoặc không vận hành đều không được vươn ra khỏi phạm vi đất thực hiện dự án được giao cho chủ đầu tư. Đặc biệt tuyệt đối không được sử dụng cần trục tháp nếu xung quanh công trường có khu dân cư hoặc khu vực có hoạt động của cộng đồng, dân cư”. Vậy nhưng tại dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn, chủ đầu tư tiếp tục “phớt lờ” quy định, mặc cho người dân bức xúc phản ánh, chính quyền đình chỉ.

Cụ thể, theo người dân khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An), từ khi triển khai Dự án nói trên, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn gây ra biết bao hệ lụy cho họ.

Từ việc quá trình thi công móng cọc gây sụt lún nhà dân đến tiếng ồn quá lớn khiến người già, trẻ nhỏ bị ảnh hưởng. Thậm chí trong nhiều tuần qua, hàng chục hộ dân nơi đây tiếp tục phản ánh, tình trạng cần trục tháp khi thực hiện việc cẩu hang vượt qua khỏi phần đất của dự án, vừa mất an toàn, gây bất an cho người dân, vừa vi phạm Chỉ thị 18 của tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, khi cần trục tháp hoạt động, tay cần dài đến 50m lơ lửng trên công trình nhà ở của dân cư khối Tân Tiến và các trục đường Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Bỉnh Khiêm có đông người cùng phương tiện qua lại, hết sức nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Vinh – Khối phó khối Tân Tiến bức xúc: "Tại dự án này, ngoài những bất cập mà báo chí đã đăng tải thì nay người dân chúng tôi rất lo lắng về cần trục tháp của công trình. Nó vươn dài sang tận các nhà dân, mặc dù chính quyền đã nhiều lần đình chỉ, yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ Chỉ thị 18 nhưng họ vẫn cố tình không khắc phục”.

Những phản ánh của người dân khối Tân Tiến là có cơ sở, bởi ngay khi chúng tôi đang ghi nhận ý kiến của người dân, cần trục tháp tại Dự án này vẫn hoạt động nhưng chưa hề bị đình chỉ. “Cháu thấy đấy, nói là đình chỉ nhưng cần cẩu tháp vẫn đang xoay ngang, xoay dọc cẩu hàng. Không những vậy, theo cam kết của chủ đầu tư và người dân thì giờ giấc thi công đã quy định rõ, nhưng nhiều hôm họ làm quá 20h đêm, khiến người dân chúng tôi rất áp lực, nhất là tiếng ồn”, ông Vinh cho biết thêm.

Do hoạt động xây dựng tại dự án gây ảnh hưởng đến công trình nhà ở của các hộ dân và sử dụng cần trục tháp không đảm bảo quy định nên vào tháng 5/2020, UBND TP. Vinh từng chỉ đạo UBND P. Hưng Dũng niêm phong dự án, đình chỉ các hoạt động xây dựng.

Đến ngày 13/7/2020, khi Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn hoàn thành việc thỏa thuận bồi thường với các bộ dân liên quan, UBND TP. Vinh đã đồng ý cho được tiếp tục thi công công trình. Tuy nhiên, UBND TP. Vinh cũng yêu cầu phải khắc phục các tồn tại về cần trục tháp mà Sở Xây dựng đã chỉ ra, lưu ý “Tuyệt đối không để cần trục tháp vươn ra ngoài phạm vi dự án theo đúng Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh”.

Vậy nhưng, đơn vị này vẫn cố tình không thực hiện, do đó vào ngày 17/8 vừa qua, UBND TP. Vinh ban hành văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn dừng ngay hoạt động cẩu tháp tại dự án. Tuy nhiên, sau cần cẩu tháp vẫn hoạt động bình thường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng QLĐT TP Vinh cho biết, việc cần cẩu của Cty Hoành Sơn khi thực hiện Dự án khách sạn vượt ra khỏi ranh giới dự án, theo luật thì không xử phạt được, nó không nằm trong danh mục xử phạt. Nó chỉ được quy định trong Chỉ thị 18, cái này là văn bản riêng của tỉnh Nghệ An.

Vậy nếu các cần cẩu tháp vi phạm Chỉ thị 18 thì chế tài xử phạt sẽ như thế nào? Ông Đức cho biết: "UBND thành phố sẽ giao cho cấp phường ra văn bản niêm phong, cấm ra vào công trường. Riêng tại Dự án của Cty Hoành Sơn, chúng tôi đã giao cho UBND phường Hưng Dũng niêm phong, cấm ra vào công trường 2 lần".

Được biết, về hoạt động của cần trục tháp, tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An đã quy định: “Các bộ phận của cẩu tháp khi vận hành hoặc không vận hành đều không được vươn ra khỏi phạm vi đất thực hiện dự án được giao cho chủ đầu tư. Đặc biệt tuyệt đối không được sử dụng cần trục tháp nếu xung quanh công trường có khu dân cư hoặc khu vực có hoạt động của cộng đồng, dân cư".

