Nghệ An: Tăng vốn đầu tư, Tập đoàn Goertek Vina lo không tuyển đủ lao động

Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang là điểm đến của các nhà đầu tư.

Trước đó, vào tháng 10/2020, tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện cho Goertek Vina tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, được khởi công xây dựng từ tháng 1/2021. Đến ngày 11/1/2022, tỉnh Nghệ An tiếp tục trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 2 cho Goertek Vina.

Theo đó, Goertek Vina quyết định tăng vốn thêm 400 triệu USD vào dự án tại Nghệ An, nâng tổng vốn đầu tư lên 500 triệu USD. Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 người lao động.

Với số vốn đầu tư 500 triệu USD, Goertex Vina là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nghệ An.

Để chuẩn bị cho dự án đi vào hoạt động, nhà đầu tư mong muốn được tìm hiểu và tháo gỡ các vấn đề liên quan, gồm: chuyên gia, lao động nước ngoài, nhà trọ, nhà ở xã hội cho công nhân; vấn đề cung ứng nguồn nhân lực; các vấn đề về phòng, chống cháy nổ, môi trường, điện, nước, xử lý rác thải, các hoạt động về logistics...

Trước những băn khăn này của nhà đầu tư, Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, đơn vị đã cấp đủ nhu cầu và nếu nhà đầu tư có nhu cầu thêm sẽ tiếp tục đóng điện thêm.

Về năng lượng sạch hiện trên địa bàn Nghệ An, hiện đã có 100M nhưng chưa thực hiện được về giá do Chính phủ chưa quy định. Đối với giá điện cạnh tranh thì hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An vẫn đang là đại diện của Điện lực Việt Nam để bán cho các nhà đầu tư.

Đối với vấn đề lao động, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, nguồn cung lao động tại Nghệ An mỗi năm khoảng 45.000 người, gồm cả lao động kỹ thuật lẫn lao động phổ thông. Trên địa bàn hiện có 62 cơ sở đào tạo, mỗi năm đào tạo khoảng 70.000 lao động, trong đó, trên 50.000 lao động đã có đầu ra.

Về logistics, giao thông, ngành Giao thông cho biết, Nghệ An hội tụ đủ cảng biển, sân bay, giao thông đường bộ. Hiện đường ven biển và đường cao tốc Bắc - Nam đang thi công và khi hoàn thành thì Quốc lộ 1A sẽ giảm tải giao thông mật độ khoảng 30%, tại khu vực Khu kinh tế Đông Nam cũng sẽ được giảm tải mạnh. Bên cạnh đó, giao thông trong khu kinh tế đang được đầu tư giúp cho nhà đầu tư yên tâm.

Hiện nay Cảng nước sâu Cửa Lò đã có nhà đầu tư, Cảng Cửa Lò hiện đã có tuyến tàu container quốc tế vận chuyển hàng hóa ra quốc tế.

Đại diện các ngành Thuế, Hải quan, huyện Nghi Lộc cũng đã có những giải đáp cho nhà đầu tư giúp nhà đầu tư yên tâm khi đi vào hoạt động.

WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (WHA IZ 1 - Nghệ An) là dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Khi đi vào hoạt động không chỉ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư, mang tới nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Hiện khu công nghiệp trọng điểm này đang là địa điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn vào Nghệ An. Tỷ lệ lấp đầy, tức là số lượng nhà đầu tư hiện chiếm 56%./.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn