Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường chỉ đạo và chủ động trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, trước thời điểm có thông tin về biến động giá xăng dầu, yêu cầu các địa phương, nhất là cấp xã, cấp cơ sở phối hợp với quản lý thị trường đến từng cửa hàng xăng dầu để giám sát, kiểm tra phương án cung ứng xăng dầu; kiểm tra cụ thể kho chứa xăng dầu; yêu cầu chủ cửa hàng ký cam kết không vi phạm trong kinh doanh xăng dầu… Sở Công Thương Nghệ An cũng đề nghị chính quyền các địa phương vào cuộc một cách tích cực, chứ không phải vào cuộc một cách đối phó.

Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết, tại Nghệ An, trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, UBND tỉnh đã có chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; trong đó có việc yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải có kế hoạch cung ứng cụ thể, trường hợp thiếu thì phải báo cáo để có phương án; tuy nhiên, thời quan qua khi có biến động về thị trường xăng dầu, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã để xảy ra những vi phạm cục bộ.

Trong khi đó, một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa chủ động và chưa chỉ đạo chưa quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Có tình trạng, một số địa phương khi nghe thông tin có đoàn của tỉnh, của Bộ Công Thương đi kiểm tra thì mới tung lực lượng để phối hợp.

Sở Công Thương Nghệ An cho biết, tại Nghệ An, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn là Công ty xăng dầu Nghệ An, Công ty vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức… Trong quý I/2022, nhu cầu sử dụng khoảng 57.364 m3 xăng dầu các loại.

Trên địa bàn Nghệ An thời gian qua không có biến động lớn về kinh doanh xăng dầu, tuy nhiên một số cửa hàng đã để xảy ra một số vi phạm cục bộ, có biểu hiện ngừng bán, găm hàng khi nghe thông tin giá xăng dầu sẽ có biến động. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, hỏi thì có những cửa hàng trả lời với các lý do đối phó khác nhau, như do máy bơm xăng dầu bị hỏng hoặc do nhân viên bán hàng bị COVID-19 chưa thay kịp…

Liên quan đến kinh doanh xăng dầu, ngày 23/3/2022 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân, tại khối 2, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò về hành vi buôn bán xăng dầu trốn thuế.

Quá trình khám xét đã phối hợp với Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt giữ tài Xuân Sơn 05 có hành vi vận chuyển một triệu lít xăng E5, trị giá gần 30 tỷ đồng; tất cả số xăng dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

