Nghệ An: Tan hoang bãi tắm Cửa Lò

Suốt những ngày qua, đông đảo người dân cùng các tổ chức, đơn vị tại thị xã Cửa Lò - Nghệ An cùng nhau xắn tay áo bỏ công sức, thời gian để phần nào khắc phục hậu quả do mưa bão, triều cường dâng cao. Tuy nhiên, sức người chưa thể thấm vào đâu với những ảnh hưởng do thời tiết gây nên. Đi dọc bãi biển Cửa Lò, đập vào mắt chúng tôi là cảnh đê kè, đường dạo bộ… bị sụt lún, xói lở, hở hàm ếch.

Theo thống kê, đã có gần 2.500m kè xây đá hộc bị sạt lở, đường dạo bộ bị hư hỏng nặng. Riêng đường dạo bộ chắn sóng bị xới tung, sụt lún khiến khoảng 800m hư hỏng nặng. Ngoài ra, có khoảng 500 m2 kè chân biển bị xói lở, lọng đất nghiêm trọng; hệ thống gạch Terrazo bị xới tung, hư hỏng nhiều. Ước tính tổng thiệt hại lên tới khoảng 12 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên phapluatplus.vn ghi lại được tại bãi biển Cửa Lò:

Cây cối bật gốc, đường đi bộ xói lở

Hệ thống đê kè bị phá tan

Các ki ốt cũng bị ảnh hưởng nặng nề

Nếu không sớm có biện pháp khắc phục, hậu quả sẽ rất lớn

Biện pháp gia cố tạm thời không đủ để bảo vệ an toàn...

Chủ các ki ốt ngày đêm thấp thỏm trước ảnh hưởng của các đợt triều cường

Thực trạng hư hỏng tại hệ thống đê, kè, đường đi bộ tại bãi biển Cửa Lò là rất nghiêm trọng. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Tác giả: Văn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus