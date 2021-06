Nghệ An tạm dừng cấp CCCD tại 4 địa phương

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng xác nhận, 4 địa phương tạm dừng cấp căn cước công dân gồm: TP.Vinh, huyện Diễn Châu, thị xã Thái Hòa, huyện Nghi Lộc.

"Riêng thị xã Thái Hòa và huyện Nghi Lộc dù chưa xuất hiện ca bệnh nào nhưng số lượng F1 khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao" - Đại tá Tùng thông tin.

Số ca mắc mới tại Nghệ An đang tăng lên

Trước đó, trong 2 ngày 16,17/6, tỉnh Nghệ An liên tiếp ghi nhận 2 ca bệnh tại địa bàn huyện Diễn Châu là cán bộ công an, từng tham gia cấp thẻ CCCD cho người dân tại nhiều xã. Liên quan đến ca bệnh BN11634, ngành chức năng tỉnh Nghệ An xác định có tới hơn 6.100 trường hợp F1, F2.

52 y bác sỹ đang tăng cường chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh đã được rút về, 50 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh cùng 100 cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đã được điều động tăng cường cho huyện Diễn Châu.

