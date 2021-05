Nghệ An: Sẽ đóng cửa cơ sở y tế ngoài công lập nếu lơ là chống dịch

Trắng đêm truy vết, lấy mẫu, cách ly các trường hơp có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

Nguy cơ cao

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An thì từ đầu tháng 4 đến nay, Nghệ An đã có 5 ca mắc COVID-19 (4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 01 ca tại cộng đồng ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai). Hiện nay đã có 3 ca khỏi bệnh, chuyển cách ly về địa phương; 2 ca còn đang điều trị.

Từ ngày 27/4 đến nay, Nghệ An có 908 F1 hiện đang cách ly tập trung và tất cả xét nghiệm lần 1 âm tính. Tổng số trường hợp đang cách ly theo dõi là 6.980 người, trong đó cách ly y tế tập trung tại tuyến huyện là 496, cơ sở y tế là 64, cách ly tuyến tỉnh là 143 người.

Hiện tại, Nghệ An đang phải đối phó với các nguy cơ dịch lớn, đó là: Những người về từ Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2 (với 1 ca bệnh tại thị xã Hoàng Mai, 99 F1, 2.613 F2).

Người về từ Bệnh viện K3 Tân Triều (với 780 người, đã lấy mẫu 760 người, 205 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ); 393 công dân cách ly tập trung trở về địa phương).

Trường hợp F1 về huyện Yên Thành (F1 hiện ở Hà Nội đã xét nghiệm âm tính lần 1, 56 F2 âm tính); Trường hợp F1 tại thị xã Hoàng Mai (F1 âm tính lần 1, 10 F2 đang chờ kết quả). Trường hợp F1 tại Nam Đàn (F1 âm tính lần 1, 10 trường hợp F2)…

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Và một mối nguy cơ mới là chùm ca bệnh ở một khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang, nơi mà có rất đông người Nghệ An đang làm việc.

Dồn sức chống dịch

Từ công tác chống dịch ở thị xã Hoàng Mai cũng như việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các các đơn vị trong thời gian qua, ngành y tế Nghệ An đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch.

CCông tác rà soát, truy vết của một số đơn vị tập trung ở một số cán bộ có năng lực chuyên môn, chưa huy động được toàn bộ cán bộ đơn vị tham gia.

Hoạt động lấy mẫu của các đơn vị tuyến huyện còn hạn chế. Một số đơn vị triển khai công tác báo cáo không đúng thời gian quy định.

Việc kiểm tra công tác cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà chưa được sâu sát, thường xuyên, liên tục.

Việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, huy động sự vào cuộc của chính quyền đoàn thể của một số đơn vị chưa chặt chẽ, chưa phát huy được hết sức mạnh tập thể nên ảnh hưởng tới việc tuân thủ quyết định hình thức cách ly.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở 1 bệnh viện tư nhân

Đặc biệt là sự phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn, tổ dân phố/khối/xóm chưa tốt nên khi điều tra truy vết gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, việc chấp hành các quy định của các cấp chính quyền trong việc yêu cầu hình thức cách ly.

Một số cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập chưa tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Việc quản lý người bệnh và người nhà bệnh nhân chưa khoa học, dễ tụ tập đông người. Phân công nhân lực lấy mẫu, vận chuyển phục vụ hoạt động xét nghiệm đôi lúc còn chậm trễ.

Đóng cửa, dừng hoạt động những cơ sở vi phạm

Tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm từ công tác chống dịch ở thị xã Hoàng Mai do Sở Y tế Nghệ An tổ chức mới đây, PGS.TS. Dương Đình Chỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị y tế, hy sinh của cán bộ y tế.

Đồng thời nghiêm khắc phê bình một số đơn vị làm chưa tốt, còn lúng túng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Dương Đình Chỉnh nói: Nếu các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập không làm tốt công tác phòng chống dịch, trốn tránh nhiệm vụ, Sở Y tế Nghệ An sẽ thực hiện đóng cửa, dừng hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

TS,BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra việc thực hiện PC dịch COVID-19 tại 1 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Để phòng chống COVID-19 đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu: Các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở các địa phương cần huy động sức mạnh tổng hợp để phòng, chống dịch.

Kiện toàn tổ truy vết để sẵn sàng triển khai nhiệm vụ truy vết ngay khi xuất hiện tình huống dịch bệnh trên địa bàn, với sự tham gia của chính quyền địa phương, công an, y tế, đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K; chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị y tế nhanh chóng bổ sung, tăng cường đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cả về số lượng lẫn năng lực hoạt động; củng cố đội đáp ứng nhanh…

Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập nghiêm túc thực hiện công tác sàng lọc, phân luồng bệnh nhân theo quy định.

Duy trì đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm.

Tác giả: Khánh Tâm

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống