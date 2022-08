Nghệ An: Ra quân 2 tháng cao điểm, CSGT xử phạt gần 15 tỉ đồng

CSGT Nghệ An vận động doanh nghiệp tự giác cắt bỏ phần cơi nới của thành, thùng xe. Ảnh: Bình Minh

Ngày 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau 2 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, sau 2 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Tình hình vi phạm tự ý cải tạo thay đổi kích thước thành, thùng xe đã được xử lý triệt để; tình hình chở hàng quá khổ, quá tải, vi phạm về tốc độ được tập trung xử lý đạt kết quả cao; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021…

Qua 2 tháng thực hiện cao điểm, với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 10.118 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt nộp Kho bạc nhà nước gần 15 tỉ đồng. Tạm giữ 1.683 phương tiện, 1.812 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Các đơn vị, đội CSGT đã trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, đề nghị ký cam kết không vi phạm trật tự an toan giao thông, tự giác cắt bỏ phần thành thùng cơi nới. Đã có hàng trăm phương tiện cơi nới được các chủ doanh nghiệp tự giác cắt bỏ.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động