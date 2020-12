Nghệ An: Quản chặt bến bãi, ngăn xe quá tải từ đầu nguồn

Xử phạt 40 tỷ đồng vi phạm chở quá tải Trước tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải đang có chiều hướng tăng mạnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường TTKS, ngăn chặn các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải trọng ngay đầu nguồn nhằm kéo giảm TNGT. Theo thống kê, trong năm 2020, Phòng CSGT Nghệ An đã xử phạt 2.061 trường hợp quá tải, 1.735 trường hợp quá khổ, nộp kho bạc 40 tỷ đồng.