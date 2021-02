Nghệ An phong tỏa xe chở 22 sinh viên FPT, yêu cầu cách ly ngay

Your browser does not support the video tag.

Xe khách chở 22 sinh viên FPT đã được phong tỏa phòng dịch.

Lúc 21h30 ngày 31/1, ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, lãnh đạo phường và các đoàn thể đang tập trung phân loại nhóm người (24 người, trong đó có 22 sinh viên Trường Đại học FPT) trên xe khách được chở từ Đại học FPT (Hà Nội) về TP Vinh, để thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, vào khoảng hơn 20h cùng ngày (31/1), chiếc xe khách gồm cả tài xế và phụ xe chở theo 22 sinh viên Đại học FPT từ Hà Nội về Vinh đã bị buộc dừng lại để kiểm tra.

"Trong số 24 người có 22 em sinh viên; trong 22 em này có 1 em F1, còn lại là F2. Trường hợp F1 người huyện Nam Đàn và đã được Trung tâm Y tế huyện này xuống tiếp nhận và thực hiện cách ly theo quy định của pháp luật. Riêng 21 sinh viên F2 đang được phân loại đưa về cách ly tại gia đình. Tất cả tài xế, lái xe và các sinh viên đầu được lấy mẫu để xét nghiệm. Hiện lực lượng chức năng phường chúng tôi đang hết mình phối hợp với Phòng Y tế TP Vinh, Sở Y tế tỉnh thực hiện làm nhiệm vụ này ngay trong đêm...", ông Long cho biết.

Cũng theo ông Long, ngoài chiếc xe khách nói trên, trong sáng mai (1/2) phường tiếp tục tiếp nhận thêm một chiếc xe khách khác từ Đại học FPT về.

"Trong sáng mai phường chúng tôi sẽ tiếp nhận thêm 1 xe khách chở sinh viên Đại học FPT từ Hà Nội về. Hiện công tác phân luồng giao thông, các ngả đường tại phường được triển khai ngay", ông Long nói.

Các sinh viên được đưa xuống xe, phun khử trùng, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Trong số này có 1 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly ngay.

Công tác phòng chống dịch được tiến hành hết sức chặt chẽ.

Hiện công tác phân luồng tại phường Lê Lợi được triển khai gấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

