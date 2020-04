Nghệ An: Phạt 25 triệu đồng cơ sở vi phạm quy định kinh doanh LGP

Ngày 22/04/2020, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT Nghệ An tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do ông Phạm Văn Dũng làm Chủ, địa chỉ tại khối 1, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại Cơ sở có kinh doanh 4 chai LPG đã hết hạn kiểm định, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Đội QLTT Số 3 đã tiến hành lập Biên bản Vi phạm hành chính; trình Cục QLTT Nghệ An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25.000.000 đồng, buộc thu hồi chai LPG đã hết hạn kiểm định theo quy định pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Doanh nghiệp