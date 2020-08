Nghệ An: Ôm quả đắng do “đẩy tinh chất vùng bụng” tại thẩm mỹ viện

Cơ sở thẩm mỹ MINE KOREA tại 278 Nguyễn Văn Cừ-TP. Vinh đã thực hiện kỹ thuật giảm mỡ bụng cho anh N. Ảnh: Quang Đại

Anh L.L.N (SN 1979-trú TP. Vinh, Nghệ An) đến Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung bộ phản ánh sự việc “tiền mất tật mang” sau khi đến thực hiện kỹ thuật giảm mỡ vùng bụng tại cơ sở thẩm mỹ viện MINE KOREA-278 Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh.

Ngày 7.2, anh N. đến cơ sở thẩm mỹ viện MINE KOREA nói trên tham gia gói giảm mỡ vùng bụng 60 triệu đồng, được khuyến mãi giảm giá 50%.

Theo bản cam kết giữa viện Korea với anh N., trong 3 ngày đầu tiên, khách hàng có thể mệt, chán ăn, mất ngủ và tình trạng này sẽ được cải thiện, cân bằng trở lại sau 3 đến 5 ngày.

Thời điểm đó, anh N. có số cân nặng 71kg, vòng bụng 101cm, viện Korea cam kết sẽ giảm trọng lượng từ 3 đến 7kg, vòng bụng giảm từ 6 đến 25cm.

“Sau khi ký cam kết, tôi được nhân viên tại viện Korea tiến hành tiêm hàng chục mũi vào vùng bụng. Thuốc để tiêm vào vùng bụng không rõ chủng loại. Nhân viên chỉ thông tin là thuốc để làm tan vùng mỡ bụng. Nhân viên tiêm 5 lần với khoảng 100 mũi tiêm trực tiếp vào vùng bụng. …” – anh N. cho biết.

Ngoài ra, nhân viên cơ sở thẩm mỹ nói trên còn đưa cho anh 2 loại thuốc bao phin con nhộng, không có tên, nhãn mác, hướng dẫn uống ghi là “hồng” và “trắng”.

“Sau khi uống thuốc, tôi thấy người rất mệt, mất ăn mất ngủ hàng tháng trời. Sau này tôi mới biết do tác động của thuốc nên làm giảm cân” – anh N. cho biết.

Sau thời gian thực hiện kỹ thuật không hiệu quả, và nhận thấy có nhiều điểm bất thường, anh N. đến cơ sở thẩm mỹ nói trên đề nghị giải quyết nhưng không được chấp nhận. Anh N. còn phản ánh cơ sở nói trên thu 30 triệu đồng tiền dịch vụ của anh nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Để nắm bắt thông tin 2 chiều, phóng viên đã trực tiếp trao đổi với người quản lý cơ sở thẩm mỹ viện MINE KOREA-278 Nguyễn Văn Cừ. Người này thừa nhận có thực hiện kỹ thuật giảm mỡ vùng bụng cho anh L.L.N tại TP Vinh, tuy nhiên lại cho rằng anh N. không tuân thủ đúng quy trình đã cam kết.

PV đề nghị cho biết cơ sở khoa học của phương pháp giảm mỡ bụng tại đây, người quản lý từ chối với lý do bí mật hành nghề. Yêu cầu giải thích về nguồn gốc thuốc cho anh N. uống cũng được trả lời tương tự.

PV đề nghị cung cấp các hồ sơ về giấy phép hoạt động, người quản lý từ chối với lý do chủ cơ sở đi vắng.

Ngày 24.8, trao đổi với PV, bà Hồ Thị Hoa – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Y tế TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ sở viện thẩm mỹ MINE KOREA chỉ được hành nghề can thiệp vùng ngoài da của khách hàng.

“Cơ sở này chưa được cấp phép phòng khám đa khoa, do vậy chưa được phép tiêm trực tiếp cho khách hàng” – bà Hoa thông tin. Tuy nhiên, quá trình cơ quan chức năng kiểm tra, do không có khách hàng nên không xử lý được. “Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch phối hợp với công an kiểm tra, tuy nhiên hiện còn lo tập trung chống dịch COVID-19. Muốn xử lý phải có căn cứ, hồ sơ cụ thể” – bà Hoa nói.

Ông Phan Văn Việt – Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Vinh cho biết sẽ kiểm tra việc cơ sở thẩm mỹ nói trên thu 30 triệu của khách hàng không có hóa đơn VAT, nếu vi phạm sẽ xử lý.

