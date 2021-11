Nghệ An: “Ổ dịch” nguy hiểm khó khống chế, nhiều người thành F1

Dịch diễn biến phức tạp

Sáng 18/11, ông Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền và lực lượng y tế đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện trực tiếp chỉ đạo tại địa phương.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 3/11, anh L.V.D. đi từ tỉnh Đồng Nai về quê tại bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Sau khi đến trạm y tế khai báo, do anh đã tiêm 2 mũi vắc-xin nên được phép cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày cách ly cuối cùng, kết quả xét nghiệm cho thấy anh bị nhiễm Covid-19.

Kiểm tra các thành viên trong gia đình ghi nhận thêm người vợ và con 12 tuổi, học lớp 7 cũng nhiễm Covid-19. Hai ngày sau, người con gái thứ hai mới 5 tuổi đang học mầm non cũng từ F1 chuyển thành F0.

Trước thực trạng đó, huyện Tương Dương đã phát huy phương châm “4 tại chỗ”, linh hoạt thích ứng với tình hình mới vừa đảm bảo nhanh chóng dập dịch vừa nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân.

Ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện phân công làm tổng chỉ huy điều hành công tác phòng chống, dập dịch tại Nhôn Mai, ngay từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên.

Thiết lập cách ly y tế tại bản Nhôn Mai.

Sáng 18/11, huyện Tương Dương ghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó có thêm một trường hợp tại bản Nhôn Mai. Bệnh nhân L.V.T., nam, sinh năm 1985, ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương.

Người này là F1 của bệnh nhân L.T.H. đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại UBND xã Nhôn Mai. Ngày 16/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần cho kết quả nghi ngờ. Ngày 17/11, bệnh nhân lấy mẫu gửi CDC, ngày 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

“Đến thời điểm hiện nay, toàn xã Nhôn Mai đã có 10 F0. Trong đó có nhiều trường hợp đã tiêm vắc-xin mũi thứ 2. Liên quan tới các ca bệnh tại Nhôn Mai, huyện đã truy vết được hơn 666 F1. Việc khống chế chùm ca bệnh tại xã Nhôn Mai hết sức khó khăn do địa hình đồi núi rộng và hiểm trở, trong khi kinh tế của người dân còn khó khăn, chủ yếu người dân tộc thiểu số”, lãnh đạo huyện Tương Dương cho hay.

Hơn 900 học sinh nghỉ học

Ông Lữ Ngọc Tinh, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, bản Nhôn Mai có 218 hộ, 918 nhân khẩu, trong đó có F0 là 5 người, F1 là 218 người, cách ly tập trung tại huyện là 80 người.

“Nhôn Mai là xã giáp biên giới Lào. Từ trung tâm xã này, trung tâm huyện cách 140km, bản xa nhất cách trung tâm xã 25km. Cũng vì vậy, công tác dập dịch gặp rất nhiều khó khăn. Ngành y tế đang xếp xã Nhôn Mai thuộc cấp độ 2 về Covid-19 (vùng vàng)”, ông Tinh nói.

Nhiều học sinh ở Nhôn Mai trở thành F1.

Đặc biệt, trong các trường hợp F1 truy vết được, có đến 74 F1 là học sinh do bạn cùng lớp là F0. Trong đó, có 38 em là học sinh lớp 7, 36 em còn lại là học sinh lớp 5 tuổi mầm non.

Chính quyền xã Nhôn Mai cho biết, 38 em là học sinh lớp 7 đã được đưa tới điểm cách ly tập trung của huyện mấy ngày nay. Còn 36 em học sinh mầm non được giữ lại điểm trường để cách ly tiện cho việc theo dõi sức khỏe.

“Nhiều em nhà cách trường cả km đi bộ đường rừng, điều kiện gia đình khó khăn, nếu các em về nhà để tự cách ly sẽ không đảm bảo nên phải ở lại trường”, lãnh đạo xã Nhôn Mai nói.

38 em là học sinh lớp 7 đã được đưa tới điểm cách ly tập trung của huyện.

Do các em học sinh mầm non nhỏ tuổi nên giáo viên trường sẽ phụ trách việc chăm sóc cách em trong thời gian cách ly. Ngoài ra, còn có một số phụ huynh tình nguyện tham gia việc chăm sóc các cháu. Để phòng tránh dịch bệnh, hiện huyện Tương Dương đã cho học sinh 3 cấp (từ mầm non tới THCS) với hơn 900 em của xã Nhôn Mai nghỉ học trực tiếp.

