Nghệ An: “Những hung thần” tung hoành trên quốc lộ 48D

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn giao thông do các hung thần quá khổ quá tải gây ra đang là nỗi kinh hoàng, gây ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Để hạn chế tình trạng quá khổ quá tải, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, đã có rất nhiều văn bản, chiến dịch của các cơ quan chức năng được ban hành và triển khai thực hiện, thế nhưng tại Hoàng Mai – Nghệ An, tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động trên tuyến quốc lộ 48D đoạn đi qua Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Thái Hòa (Nghệ An) vẫn diễn ra.

Xe có dấu hiệu quá tải chở đất từ mỏ Hùng Thành xã Quỳnh Vinh hoành hành trên quốc lộ 48D đoạn qua thị xã Hoàng Mai. (Ảnh: Phương Nam)

Nhận được phản ánh, phóng viên Doanh nghiệp & Hội nhập (DN&HN) có mặt tại tuyến đường nói trên để tác nghiệp. Ghi nhận thực tế trên tuyến đường cho thấy, có rất nhiều xe có dấu hiệu quá khổ quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ.

Cụ thể và phổ biến là xe ben chở đất, cát, vật liệu san lấp, dăm gỗ chưa thành phẩm… Bằng mắt thường có thể quan sát những hung thần này đa số được hoán cải, cơi nới để cõng hàng. Đáng chú ý những con xe “bốn chân” cõng vật liệu san lấp như đất đá có vẻ “quá sức” nhưng vẫn lao vù vù trên đường, thậm chí nhiều xe còn lì lợm lấn làn khiến cho người tham gia giao thông trên tuyến thực sự thấy bất an.

Chị Hồ Thị H, một người tham gia giao thông thường xuyên trên tuyến chia sẻ: “Đây là cung đường chúng tôi đi về hàng ngày đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến này, chỉ mong cơ quan chức năng kiểm soát thật chặt để người đi đường yên tâm hơn”.

Xe có dấu hiệu quá tải chở đất từ mỏ Hùng Thành. (Ảnh: Phương Nam)

Tiếp tục di chuyển về phía Hoàng Mai, tại địa phận xã Quỳnh Vinh, PV ghi nhận hình ảnh nhiều xe ben đầu kéo đang cõng đất quá tải ì ạch từ trong mỏ đất Hùng Thành thuộc địa phận xã Quỳnh Vinh (Hoàng Mai) chạy ra nhập vào làn đường 48D với sức tải có dấu hiệu vượt mức quy định đối với cả tải trọng hàng hóa và tải trọng đường.

Sau khi ăn hàng, xe chở đất bò lên quốc lộ 48D mà không có bất kỳ lực lượng chức năng nào kiểm tra xử lý. (Ảnh: Phương Nam)

Trước thực tế đó, PV viên đã cố gắng liên lạc với lực lượng CSGT phụ trách tuyến đường để cung cấp thông tin, thế nhưng suốt 29km đường 48D bắt đầu từ thị xã Thái Hòa xuống đến quốc lộ 1A lại không có bất kỳ tổ tuần tra kiểm soát giao thông nào hoạt động, mặc dù tại thời điểm PV tác nghiệp chỉ mới 4h30p ngày 18/6/2022.

Những chiếc xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải kéo theo bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. (Ảnh: Phương Nam)

Kết nối điện thoại với ông Đặng Văn Cường- Đội trưởng đội CSGT 48 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để trao đổi thông tin thì ông Cường cho biết: “Ông đang bận hội thao nên sẽ kiểm tra sau ”

Theo tìm hiểu được biết, tại mỏ đất Hùng Thành hiện cũng chưa có trạm cân theo quy định.

DN&HN sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tác giả: Ngọc Lâm

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn