Nghệ An: Nhếch nhác 2 'khu đất vàng' gần 10 ngàn m2 tại TT Cầu Giát

Nhếch nhác, tồi tàn giữa trung tâm kinh tế Bắc Nghệ

Đã nhiều năm nay, mỗi lần đi qua khu đất rộng hàng ngàn m2 bám mặt đường QL1A nằm giữa ngã tư thị trấn Cầu Giát (thuộc khối 2, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ai cũng lắc đầu ngao ngán. Khu đất “vàng” ở vị trí đắc địa, có giá trị sinh lợi cao nhưng hàng chục năm qua rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát, không phát huy được hiệu quả.

Trước đây, nằm trên khu đất này có các điểm kinh doanh của Công ty CP Thương mại Bắc Nghệ An (gọi tắt là Cty Bắc Nghệ An) như: Cửa hàng xăng dầu, khách sạn thương mại, xưởng sửa chữa cơ khí ô tô, cà phê Cây Dừa… Tuy nhiên sau một thời gian kinh doanh, cho thuê đến nay đều đã đóng cửa, không còn hoạt động gì.

Đặc biệt là từ khi chi nhánh Ngân hàng Vietin Bank Bắc Nghệ An chuyển trụ sở sang phía đối diện, không còn thuê nữa thì khu nhà rộng cả trăm m2 này bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng. Cửa mở tanh bành, ai cũng có thể đi vào trong, rác thải chất đống khắp nơi… trở thành nơi phát sinh tệ nạn, ô nhiễm.

“Mặt tiền cho thuê buôn bán ở thị trấn này rất đắt đỏ, trong khi cả khu nhà rộng mấy trăm m2 lại bị bỏ hoang lâu nay hết sức lãng phí. Nếu công ty không còn nhu cầu sử dụng đất nữa thì nên trả lại cho nhà nước để có phương án đầu tư gì chứ không thể để hoang hóa, nhếch nhác bộ mặt phố thị vậy được. Trong các cuộc họp hội đồng nhân dân, chúng tôi cũng đã nêu ý kiến về vấn đề này nhưng không thấy có chuyển biến gì” – ông Nguyễn Văn H- một người dân ở K2, TT Cầu Giát cho hay.

Trước những năm đổi mới, khu đất tại khối 2, thị trấn Cầu Giát này thuộc Công ty thương nghiệp Quỳnh Lưu; khu đất tại khối 1 (nằm trên QL1A, cách khu đất khối 2 khoảng 300m –PV) thuộc Cty ăn uống Quỳnh Lưu. Vào khoảng năm 1993-1994, UBND tỉnh Nghệ An đã hợp nhất hai đơn vị này thành Công ty Thương mại và Đầu tư dịch vụ tổng hợp Bắc Nghệ An (trực thuộc Sở Công Thương Nghệ An). Công ty này hoạt động đến năm 2002 thì được cổ phần hóa, trở thành công ty CP Thương mại Bắc Nghệ An.

Sở hữu hai khu đất “vàng” với tổng diện tích khoảng 10.000m2 tại huyện Quỳnh Lưu, được kỳ vọng là sau khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần sẽ đưa doanh nghiệp phát triển, khai thác khu đất vàng hiệu quả. Tuy nhiên với những gì diễn ra trong những năm qua thì hoàn toàn ngược lại.

Công ty CP Thương mại Bắc Nghệ An làm ăn bết bát, các hạng mục, tài sản trên đất ngày càng xuống cấp trầm trọng, doanh nghiệp chỉ cho thuê lại mặt bằng kinh doanh, một số điểm thì “khoán gọn” cho người ngoài.

Sau khi chuyển đổi, Cty Cổ phần Thương Mại Bắc Nghệ An có 7 cơ sở hoạt động kinh doanh trực thuộc (nằm trên cả hai khu đất) đó là Cửa hàng xăng dầu, khách sạn Thương Mại, Xưởng sửa chữa cơ khí ô tô, cà phê Cây dừa, khách sạn Hương Quỳnh, Cửa hàng tạp hóa và Cửa hàng miền núi Quỳnh Thắng (đóng tại xã Quỳnh Thắng). Tuy nhiên tất cả đều được “khoán gọn”, cho thuê lại với số tiền mỗi năm thu vào khoảng một tỷ đồng. Hiện tại, một số cơ sở kinh doanh này đã ngừng hoạt động, khiến khu đất “vàng” càng trở nên nhếch nhác, hoang tàn.

Quán cà phê Cây Dừa, cây xăng, khách sạn Thương Mại… sau nhiều năm kinh doanh nay cũng đã đóng cửa.

Cho thuê đất “vàng” trái phép?

Sau khi cổ phần hóa, Cty Bắc Nghệ An gần như không hoạt động kinh doanh gì đáng kể ngoài việc “băm” nhỏ hai khu đất vàng, xây dựng các ki ốt bám mặt tiền để cho thuê. Việc xây dựng, cho thuê này là trái quy định pháp luật nhưng nó tồn tại hàng chục năm qua.

Theo đó, hiện tại khu đất tại khối 2, TT. Cầu Giát (khu đất ngã tư) được Cty Bắc Nghệ An xây dựng hàng chục ki ốt bám QL1A và QL48B để cho thuê kinh doanh, buôn bán. Từ thuốc thú y cho đến cửa hàng hoa quả, hoa tươi, kính thuốc, tiệm giày dép, cho đến kinh doanh xe đạp, điện thoại di dộng. Có điểm mới cho thuê vài ba năm trở lại, tuy nhiên cũng có điểm cho thuê hơn chục năm nay.

Đặc biệt vào năm 2015, Cty Bắc Nghệ An đã cho xây dựng nhiều ki ốt bám mặt tiền với diện tích hàng chục m2 để cho các tổ chức, cá nhân thuê. Việc xây dựng này trái với quy hoạch cũng như pháp luật hiện hành về đất đai, xây dựng, tuy nhiên lại không được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trước đó, khu nhà chính của Cty rộng hàng trăm m2 cũng được cho Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An thuê trái phép trong nhiều năm liền. Sau đó do có trụ sở mới, chi nhánh ngân hàng này mới chuyển qua, trả lại đất cho Cty.

Cty Bắc Nghệ An đã cho công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh (nay là Cty xăng dầu Nghệ An) thuê gần 500m2 đất bám QL1A để làm cây xăng dầu Cầu Giát (nay là cây xăng dầu 113) với thời hạn 25 năm.

Tương tự như khu đất “vàng” ở khối 2, thị trấn cầu giát vừa nêu trên, thì ở khu đất “vàng” bám QL1A thuộc khối 1 cũng được cho thuê trái phép hàng chục năm qua, có những đơn vị đã “thuê” hơn 20 năm nay, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Cụ thể vào năm 1998, Cty Bắc Nghệ An (gọi tắt là bên A) đã cho công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh (bên B) thuê gần 500m2 đất bám QL1A để làm cây xăng dầu Cầu Giát (nay là cây xăng dầu 113).

Mặc dù là cho thuê với thời gian “khủng” là 25 năm, với giá bèo bọt 20 triệu đồng/năm nhưng hai bên đã “thận trọng” khi ký “Hợp đồng kinh tế” theo kiểu liên doanh- liên kết kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Bên A góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất để xây dựng cửa hàng, bên B góp vốn liên doanh bằng 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Sau khi cửa hàng xăng dầu đi vào hoạt động, mỗi năm bên B phải trả cho bên A 20 triệu đồng. Sau khi có việc “ký kết” này, giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An đã cấp “giấy phép xây dựng” cho Cty xăng dầu Nghệ Tĩnh.

Khách sạn Hương Quỳnh của Cty được cho thuê lại và cải tạo thành quán Karaoke và đấm bóp, giác hơi.

Với việc cho thuê, hợp tác bất hợp lý này, hơn 20 năm qua, Cty xăng dầu Nghệ Tĩnh (nay là công ty xăng dầu Nghệ An) đã ngang nhiên sở hữu hàng trăm m2 đất “vàng” tại trung tâm thị trấn Cầu Giát với giá thuê rẻ mạt. Đến nay, việc chiếm dụng, sở hữu khi khu đất này vẫn đang diễn ra khiến dư luận hết sức bức xúc.

Tại khu đất này, ngoài cho thuê đất làm cây xăng, hiện tại khu khách sạn Hương Quỳnh phía sau đều “khoán gọn” cho ông N.V.G kinh doanh. Do phòng ốc xuống cấp nên lâu nay khách sạn gần như đóng cửa, ông G chỉ kinh doanh Karaoke và xông hơi, mát xa.

Đặc biệt trong khu đất này, ông G đã “cải tạo” một khu nhà hai tầng của Cty để làm chỗ ở cho gia đình mình. Việc làm này không gặp sự phản đối từ phía Cty Bắc Nghệ An nên lâu nay, gia đình ông G vẫn ở cố định tại đây.

Ngoài ra, phía tiếp giáp cây xăng 113 bám QL1A, Cty Bắc Nghệ An còn cho thuê địa điểm để cửa hàng vật liệu xây dựng, làm nail, trung tâm anh ngữ, tẩm quất, giác hơi…

Việc “băm nhỏ” hai khu đất vàng rộng gần 10.000 m2 để cho thuê trái quy định của Cty Bắc Nghệ An diễn ra lâu nay, tuy nhiên không bị “phát hiện”, xử lý khiến dư luận hết sức bức xúc. Mỗi năm doanh nghiệp này không sản xuất, kinh doanh gì, nhưng riêng tiền cho thuê, khoán địa điểm đã thu về cả tỷ đồng, trong khi đó, theo báo cáo của Chi cục thuế Quỳnh Lưu thì mỗi năm doanh nghiệp này chỉ nạp thuế đất khoảng 100 triệu đồng.

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn