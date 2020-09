Nghệ An: Nguyên Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ bị tố “quỵt” nợ?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Anh Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ Thương mại Anh Đức (gọi tắt là Cty Anh Đức) thì ông đã bị một doanh nhân “có tiếng” ở Nghệ An có dấu hiệu lợi dụng chiếm đoạt tiền tỷ.

Hợp đồng kinh tế số 01/04/2016ANHDUC-HAINAM giữa Cty Anh Đức và Cty Hải Nam.

Cụ thể, theo đơn trình bày của ông Ngọc, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Ngọc đã quen biết được với ông T.H.H. là Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hải Nam (gọi tắt là Cty Hải Nam). Do biết ông T.H.H. cũng là một doanh nhân có uy tín ở tỉnh, đồng thời nguyên là Tổng thư ký của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An nên đã tiến hành hợp tác với Cty Hải Nam của ông T.H.H..

Theo hồ sơ thể hiện, ngày 02/04/2016, Cty Anh Đức và Cty Hải Nam có ký hợp đồng số 01/04/2016ANHDUC-HAINAM về việc mua bán các sản phẩm thiết bị công nghệ thông tin với giá trị hợp đồng là hơn 3,7 tỷ đồng. Sau khi ký kết hợp đồng, Cty Anh Đức đã chuyển khoản số tiền thực hiện hợp đồng (tiền cọc) là 1,4 tỷ đồng cho Cty Nam Hải.

Theo ông Ngọc thì sau đó phía Cty Nam Hải không giao hàng như 2 bên thỏa thuận mua bán trong hợp đồng đã nhiêu năm nay còn Cty Anh Đức cũng chưa được nhận lại số tiền đã đặt cọc cho Cty Nam Hải. Tìm hiểu thì ông Ngọc được biết là hiện ông T.H.H. đã chuyển vào TP.HCM sinh sống không còn ở TP.Vinh nữa.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Ngọc đã làm đơn tố cáo vụ việc gửi lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Sau khi xem xét đơn tố cáo của ông Ngọc, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành thông báo số 146/TB-PC01(Đ3) ngày 17/6/2019 gửi cho ông Ngọc.

Thông báo số 146/TB-PC01(Đ3) của Công an tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, theo nội dung thông báo số 146 thì Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo đề ngày 6/6/2019 của ông Ngọc gửi với nội dung sau: “Do quen biết và tin tưởng ông T.H.H. là giám đốc Cty Hải Nam chuyên kinh doanh về máy tính nên đã ký hợp đồng với Hải. Ngày 1/4/2016 đã chuyển khoản 1.4 tỷ đồng cho anh Hải để Hải chuyển hàng về cho Cty anh Ngọc, nhưng Hải không thực hiện như cam kết. Sau khi tìm hiểu Cty của Hải do làm ăn thua lỗ, nợ rất nhiều người nhưng vẫn tiếp tục ký các hợp đồng kinh tế rồi buộc bên mua chuyển tiền đặt cọc và cầm tiền chạy trốn. Yêu cầu khởi tố T.H.H. về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo đó, sau khi xem xét đơn của ông Ngọc, căn cứ quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 thì nội dung nêu trong đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ thể hiện, ông T.H.H. còn đi làm phóng viên cho một cơ quan báo chí và ngày 29/6/2020, cơ quan báo chí trên đã ra quyết định tạm dừng công tác đối với ông T.H.H. với lý do để ông T.H.H. giải quyết công việc gia đình.

Liên quan đến những thông tin trên, qua trao đổi trên điện thoại, quan điểm của ông T.H.H. về vụ việc trên ông cho rằng, mọi việc nên giải quyết như đã cam kết trong hợp đồng đó là khởi kiện ra Tòa để Tòa phân xử.