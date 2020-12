Nghệ An: “Người vận chuyển” bị bắt khi chở thuê 8 bao tải chứa đầy pháo nổ

Ngày 24/12, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT Nghệ An, Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án bắt 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn pháo nổ.

Trần Đức Cường cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Đức Cường (SN 1988, trú tại xã Diên Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Cường bị bắt khi đang vận chuyển 8 bao tải chứa tổng cộng 198kg pháo nổ các loại.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán,vận chuyển pháo nổ từ địa bàn Diễn Châu và các vùng phụ cận đem vào địa bàn huyện Nghi Lộc để tiêu thụ với số lượng lớn. Các đối tượng mua đi bán lại, tích trữ nhằm kiếm lời.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, vào khoảng 9h ngày 20/12, tại ngã ba Nam Cấm thuộc xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các lực lượng liên quan bắt quả tang đối tượng Trần Đức Cường đang dùng xe ô tô tải vận chuyển 8 bao tải màu trắng bên trong chứa các loại pháo hoa do nước ngoài sản xuất (loại 36 quả, loại 49 quả) có khối lượng 198kg.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Cường khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ Diễn Châu vào Nghi Lộc với số tiền 2,5 triệu đồng, khi đến khu vực ngã ba Nam Cấm thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn