Nghệ An: Người phụ nữ 51 tuổi đột nhập nhà hàng xóm "cuỗm" hơn 37 triệu đồng

Bà Quang cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Ngày 29/2, Công an huyện Anh Sơn cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện này nhận được tin báo của Ban Công an xã Hùng Sơn về việc bà Nguyễn Thị Nhung (SN1937, ở thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn) bị kẻ giam đột nhập vào nhà lấy số tiền 37.400.000 đồng vào khoảng 10h ngày 27/2/2020. Chuyên án 220T được xác lập.

Qua xác minh được biết, bà Nhung sống một mình, tại địa điểm heo hút, vắng người qua lại, thời điểm mất trộm là khoảng thời gian bà này đến nhà con gái, hiện trường đối tượng không để lại dấu vết gì.

Bên cạnh đó, sau khi bị mất số tiền trên, tâm lý của bà Nhung có phần hoảng loạn nên cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng không chính xác. Vì vậy, lực lượng điều ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá án.

Công an huyện Anh Sơn xác định số tiền bị mất trộm đối với nhiều gia đình có điều kiện không phải là số tiền lớn, nhưng đối với bà con nông dân, đặc biệt bà Nhung đó lại là cả một gia tài to lớn. Bà Nhung đã dành dụm hằng ngày bằng việc bán từng mớ rau, con cá.

Nhận rõ điều đó, các điều tra viên, trinh sát viên tham gia vụ án càng quyết tâm nhanh chóng phá án, trả lại tài sản cho người bị mất trộm, đem lại yên bình cho vùng quê.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn trao thưởng cho Ban chuyên án và Công an xã Hùng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh chuyên án 220T về trộm cắp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn là bà Đinh Thị Quang (SN 1969, hàng xóm của bà Nhung).

Đến 16h cùng ngày (27/2), bà Quang được đưa về trụ sở Công an huyện Anh Sơn để làm việc. Trong quá trình làm việc, bà Quang đã nhiều lần khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội. Nhưng với tinh thần kiên quyết, mưu trí trong đấu tranh phá án, đối tượng Đinh Thị Quang đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, bà Quang khai nhận, thấy bà Nhung đi ra khỏi nhà quên khóa cửa nên đã lẻn vào nhà bà này lấy cắp số tiền nói trên.

Ngày 28/2, Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức lễ trao thưởng khám phá nhanh chuyên án 220T về trộm cắp tài sản.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí