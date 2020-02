Nghệ An: Người dân sống trong cảnh bất an khi nhà bị lún nứt

Your browser does not support the video tag.

Hứa hẹn nhiều lần vẫn không khắc phục

Thời gian gần đây, gia đình anh Lê Tiến Thọ (SN 1975), trú khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ khi biết việc dự án Trung tâm thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn quy mô 20 tầng sẽ tiếp tục thi công sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

Chỉ vào những vết nứt xung quanh căn nhà của mình, anh Thọ cho hay: “Trong quá trình thi công xây dựng Trung tâm thương mại khách sạn đã khiến nhà của tôi bị ảnh hưởng. Gia đình đã nhiều lần viết đơn gửi lên UBND phường Hưng Dũng, UBND TP Vinh. Gia đình lo, đơn vị thi công cứ tiếp tục làm thì nhà của tôi có khả năng bị đổ sập”.

Do căn nhà anh Thọ sát với dự án nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo anh Thọ, căn nhà 3 tầng với diện tích hơn 100m3 là nơi ở của 3 thế hệ trong gia đình. Tuy nhiên, từ khi dự án trên được triển khai xây dựng vào tháng 8/2019 thì đã xảy ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong đó, do căn nhà của anh Thọ ở sát ngay địa điểm xây dựng nên đã xuất hiện tình trạng nứt nẻ.

“Nhà của gia đình tôi gồm 3 tầng, khá nhiều phòng, có cột trụ, hệ thống cầu thang, ban công, sân phơi; một số mảng tường có ốp gạch men. Phần lớn ở những nơi này đều có hiện tượng nứt nẻ, rạn chân chim. Trong đó đáng lo là các trần nhà đều có những vết nứt ngang, với khe nứt khá rõ”, anh Thọ cho hay.

Vết nứt chạy dài trên nền nhà.

Ghi nhận thực tế, giữa móng nhà và gạch lát sân trước đã tách rời nhau bởi một đường nứt rộng khoảng 1cm, chạy suốt chiều ngang của thửa đất. Hai bức tường rào ngăn cách hai hộ gia đình liền kề cũng bị nứt toác, với độ hở từ 0,2 – 1cm.

Vị trí bị ảnh hưởng nặng nhất là khu vực bếp và sân sau, cũng là nơi gần như tiếp giáp với công trình. Ở đây, thấy được bằng mắt thường tình trạng sụt, lún của đất bởi có một đường nứt ngang vớt kẽ hở từ khoảng 1 – 2cm, và tạo ra độ vênh của mặt phẳng của sân sau. Ngoài ra, tường rào phía sau ngôi nhà bị xé toác với kẽ hở lên đến 7 – 10cm.

Ngoài ngôi nhà của anh Lê Tiến Thọ, rất nhiều gia đình xung quanh công trình cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Hiện nay, đã có 19 hộ viết đơn gửi UBND phường Hưng Dũng phản ánh về việc công trình xây dựng ảnh hưởng đến nhà của người dân.

Có 19 căn nhà đã bị ảnh hưởng với tình trạng tương tự.

Ông Đặng Đình Sơn (SN 1953), nhà số 35, khối Tân Tiến cho biết: “Khi phát hiện ngôi nhà có nhiều vết nứt, vào khoảng tháng 10/2019, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư dừng việc thi công để lập biên bản, đánh giá những thiệt hại. Đại diện công ty có cam kết sẽ đền bù nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn không hề có một hành động nào thực hiện việc làm trên”.

Xử phạt công trình làm nứt nhà dân

Vào ngày 11/11/2019, đại diện chủ đầu tư đã tổ chức cuộc họp với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình. Quá trình họp, phía chủ đầu tư thừa nhận đang thi công phần móng nên làm hư hỏng bờ tường, mương thoát nước, đường nội khối và đặc biệt là làm sụt lún, nứt nẻ nhà ở của nhiều hộ dân liền kề.

Vì vậy, chủ đầu tư sẽ thành lập đoàn đánh giá thiệt hại, xử lý và đền bù việc nứt nẻ của các hộ dân. Theo các hộ dân, mặc dù hứa hẹn như vậy nhưng cho đến thời điểm hiện nay phía chủ đầu tư vẫn chưa hề thực hiện việc thống kê đền bù. Ngày 10/1, công ty CP tập đoàn Hoành Sơn tiếp tục cử đại diện đến khối Tân Tiến để họp với các hộ dân có nhà liền kề với công trình. Điều đáng nói là tại cuộc họp này, đại diện công ty vòng vo, thoái thác trách nhiệm, không đưa ra được phương án xử lý.

Phía công ty nhiều lần họp dân nhưng không đưa ra được phương án khắc phục.

Được biết, dự án trên của công ty Cổ phần (CP) tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư. Vào ngày 10/7/2019, công ty CP tập đoàn Hoành Sơn được sở Xây dựng Nghệ An cấp giấy phép số 57.GP/SXD xây dựng các hạng mục công trình: Khách sạn, nhà phụ trợ thuộc dự án trung tâm thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn tại phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Trong đó, khách sạn có quy mô 20 tầng và 1 tầng hầm; chiều cao công trình lên đến 74,9m. Tại giấy phép số 57.GP/SXD có nêu rõ, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

Hiện công trình đang được thi công.

Trước việc thi công công trình làm nứt nhà dân, ngày 17/2, UBND TP Vinh đã quyết định xử phạt hành chính đối với công ty CP tập đoàn Hoành Sơn. Quyết định chỉ rõ: “Tổ chức thi công xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây nứt công trình lân cận”.

Theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ, UBND TP Vinh quyết định xử phạt công ty CP tập đoàn Hoành Sơn với mức phạt tiền là 25 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, UBND TP Vinh buộc công ty phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm cho các hộ dân trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin