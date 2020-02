Nghệ An: Doanh nghiệp tự ý “rào đường” hạn chế phương tiện ra vào

Trừ cổng chính, mọi lối vào Khu đô thị sinh thái Vinh Tân đều bị "rào" lại, chỉ xe cao dưới 2,2m mới được vào

Những cái bẫy chết người nghênh ngang trên đường

Những ngày giữa tháng 2/2020, PV Báo Giao thông có mặt tại Khu đô sinh thái thị Vinh Tân (đóng ở phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Theo ghi nhận, khu đô thị này rộng chục héc-ta, nằm ở vị trí khá đắc địa ở TP Vinh.

Phía bên trong rất nhiều biệt thự nguy nga, tráng lệ đã được xây dựng và đưa vào sử dụng; nhiều tòa nhà khác cách cổng chính nằm trên đường Lê Mao kéo dài cả km cũng đang được xây dựng và hoàn thiện… nên lưu lượng người và phương tiện đi vào khu đô thị này khá lớn.

Video TNGT rình rập ở điểm "rào" từ đường Lục Niên vào khu đô thị Vinh Tân

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là duy nhất một cổng chính nằm trên đường Lê Mao kéo dài được mở. Hàng chục lối còn lại vào khu đô thị này đều bị “rào lại” bằng các khung sắt, chỉ các xe ô tô con kích thước cao không quá 2,2m là đi vào được.

Theo quan sát, hàng rào được dựng bằng ống tuýp sắt và khoan vít cố định dưới nền đường bê tông nhựa. Ở những tuyến đường lớn thì được rào nhiều khung với nhiều kích thước khác nhau, ở những ngõ nhỏ vào thì bị rào một khung cố định. Ngay trước một số vị trí "rào" đường, chủ đầu tư làm các gờ cưỡng bức để hạn chế tốc độ.

Nếu xe máy hoặc xe đạp nào không quen đường, di chuyển với tốc độ cao, khi gặp gờ cưỡng bức có thể mất lái và đâm vào các ống tuýp sắt bất cứ lúc nào. Đặc biệt, về ban đêm, một số vị trí rào nằm xa đèn điện chiếu sáng; thậm chí như điểm rào trên đường Lục Niên không có điện chiếu sáng rất nguy hiểm.

Khu đô thị sinh thái Vinh Tân rộng 77ha nên nếu xảy ra cháy nổ sẽ rất nguy hiểm khi mọi lối vào đều bị "rào" (Ảnh nhỏ HADICO)

Một phụ nữ sống trên đường mặt đường Lê Mao kéo dài cho biết: Việc rào này chỉ có tác dụng không cho xe to vào, không gây ồn ào và rung lắc. Tuy nhiên, cái hại là không đảm bảo ATGT, nhất là với trẻ con và vào ban đêm. Đặc biệt việc rào đường, hạn chế phương tiện như vậy khi có cháy nổ xảy ra thì rất nguy hiểm. Khu đô thị rất rộng, nếu xe cứu hỏa chạy lên cổng chính rồi mới vòng lại thì có khi không còn kịp cứu chữa…

Trước thực tế này, ông Đinh Dũng Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Hadico Vinh Tân thừa nhận việc “rào đường”, giới hạn phương tiện ra vào khu đô thị là do đơn vị làm. Vừa rồi TP Vinh cũng xuống làm việc và chúng tôi cũng đã báo cáo bằng văn bản cho thành phố và phường.

Cả khu đô rộng 77ha, chỉ duy nhất cổng chính nằm trên đường Lê Mao kéo dài là mở cửa

Ngoài ra, thanh tra đô thị xuống làm việc, chúng tôi cũng đã báo cáo là dự án đang trong thời gian thực hiện, chưa bàn giao. Làm thế này mục đích là bảo vệ người dân tránh xe tải trọng nặng, xe tải chở vật liệu trốn tránh lực lượng chức năng chạy vào làm hư hỏng hạ tầng đường bên trong khu đô thị cấp chịu lực không như đường quốc lộ. Chưa kể, nhằm tránh ồn ào, ô nhiễm và đặc biệt là tình trạng đổ rác thải trộm trong dự án rất nhiều mà các lực lượng chức năng không quán xuyến xuể.

“Chúng tôi đã làm việc với đô thị của phường và đô thị của TP nhưng quá tải về lực lượng để quán xuyến việc xả thải ra môi trường. Việc rào đường là bảo vệ cho người dân là chính, và bảo vệ hạ tầng của đô thị. Chúng tôi cam kết nếu TP Vinh có văn bản yêu cầu tháo dỡ thì chúng tôi tháo dỡ ngay”, ông Tiến nói.

Gờ cưỡng bức nằm phía trước vị trí "rào đường" sẽ trở thành những cái bẫy cho xe máy và xe đạp nếu không quen đường

Trả lời câu hỏi, phường và thành phố đã cho phép đơn vị “rào đường” như thế hay chưa thì ông Tiến nói: Chúng tôi đã có văn bản gửi TP nhưng TP không có văn bản trả lời. Chúng tôi cũng hiểu rằng, cho hay không cho thì cấp thẩm quyền là của tỉnh.

Còn nói về công tác phòng cháy, ông Tiến cho biết thêm: Hiện nay chỉ mới 200 hộ dân ở, với bán kính chỉ khoảng 250m. Trong số đó chỉ một vài hộ dân có xe lớn là phản đối còn lại đồng tình cả. Bình thường các khu đô thị lớn thì đều có rào chắn bằng parie và có bảo vệ túc trực. Thế nhưng, đó là do họ thu tiền phí của người dân để phục vụ, còn khu đô thị sinh thái Vinh Tân chưa thu một đồng phí nào của dân dù đã ở 3 - 4 năm.

Cũng theo ông Tiến, với kích thước cao 2,2m xe cấp cứu có thể ra vào; còn khi xảy ra hỏa hoạn thì việc phá các cọc thép cũng rất nhanh, chỉ 5 phút là xong.

Theo UBND phường Vinh Tân và TP Vinh thì việc "rào đường" này chủ đầu tư chưa hề xin phép

Chưa làm việc, chưa xin thành phố

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết: "Không có quy định nào cho phép doanh nghiệp được làm như thế, bởi đường giao thông là đường công cộng, việc cắm biển đó là việc của nhà nước cấp tỉnh.

“Chủ đầu tư khu đô thị chưa hề xin phòng, mà về nguyên tắc nếu như họ có xin thì phòng cũng không duyệt được vì phòng phải trình UBND tỉnh. Chủ đầu tư không theo nguyên tắc thì không đúng”, ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, xuất phát điểm của việc rào này là doanh nghiệp sợ xe tải to, chở vật tư vật liệu nặng chạy vào. Một vấn đề nữa, nếu làm theo quy định thì doanh nghiệp phải hoàn thành toàn bộ dự án rồi giao lại cho thành phố phần hạ tầng thì doanh nghiệp không phải lo vấn đề hư hỏng.

Nhưng ở đây, doanh nghiệp làm dở dang nên không bàn giao được, thành ra doanh nghiệp phải "ôm" cả hạ tầng. Khi doanh nghiệp "ôm" thì lại "đẻ" ra cách xử lý này.

Hệ thống ánh sáng yếu sẽ khiến những ống tuýp sắt rào đường thành những cái bẫy chết người

“Việc rào đường này là do doanh nghiệp đặt ra chứ không phải nhà nước đặt nên không có các hướng dẫn, biển báo cho người và phương tiện to đi vào theo hướng cổng chính nên khi xảy ra cháy nổ ở khu vực xa cổng chính thì rất nguy hiểm”, ông Thắng nói thêm.

Có vị trí từ đường Lục Niên vào còn không có điện chiếu sáng

Có cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết: Khu đô thị có tổng diện tích là 77ha. Sau khi chủ đầu tư khu đô thị làm xong việc rào đường để hạn chế phương tiện, họ có gửi tờ trình cho UBND phường nhưng phường không đồng ý. Về quy định, doanh nghiệp không được "rào" đường như thế, nhưng phía doanh nghiệp có giải thích làm để hạn chế phương tiện tải trọng lớn đi vào. Xét về luật thì với việc "rào đường" như vậy là sai.

Trong khi đó, một lãnh đạo Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP Vinh phụ trách khu vực phường Vinh Tân khẳng định: Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Hadico Vinh Tân chưa hề làm việc với đơn vị. Nếu cần, mong công ty này trình ra được văn bản hay sổ ghi chép buổi làm việc với đội.

