Nghệ An: Năm 2020 phấn đấu có trên 92% cơ sở xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, cấp ủy đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhân dân và các lực lượng vũ trang đã bám sát chủ trương của Trung ương và Nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, chính trị ổn định, kinh tế, xã hội phát triển khá, quốc phòng- an ninh được tăng cường. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đoàn kết toàn dân được tăng cường, giữ vững sự ổn định địa bàn. Ngoài những kết quả đạt được, Hội nghị đã thảo luận, làm rõ về những nguyên nhân hạn chế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020. Phấn đấu năm 2020 có trên 92% cơ sở xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, không có cơ sở yếu kém, 100% cụm hoạt động khá trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh: năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng nên Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ trương giải pháp đã đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động ngăn chặn, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra.

Đồng chí cũng đề nghị hội nghị cần thảo luận làm rõ vai trò, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các cấp để tạo sự chuyển biến từ cơ sở xã, phường, thị trấn trong công tác xây dựng sơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.