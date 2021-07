Nghệ An: “Mục sở thị” gói dự án nguồn vốn “khủng” nâng cấp, mở rộng QL 15 A

Bởi nhiều vấn đề liên quan đến công tác khái toán thi công, xây dựng, sử dụng nguồn nguyên vật liệu…như thế nào đang dư luận quan tâm, theo dõi trong suốt thời gian qua.

Để tìm hiểu dự án này, trong những ngày gần đây, phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp đã có mặt ở tuyến QL 15A tiến hành “mục sở thị” toàn bộ thực địa thi công của Liên danh nhà thầu là Công ty cổ phần Tổng công ty xây dựng Nghệ An và Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn.

Qua đối chiếu các vị trí cắm mốc từ Km 301+500 đến Km310+300 với thực tế, chúng tôi quan sát được gói thầu này được chủ đầu tư giao cho nhà thầu thi công từ thị trấn huyện Đô Lương đến đoạn giáp ranh với xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương.

Phần lớn, chiều dài tuyến đường mà Liên danh 02 doanh nghiệp nói trên được công nhận trúng thầu với số tiền 100.443.703.000 đồng (giảm hơn nửa tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu đưa ra để chủ đầu tư mời thầu) đều thi công ở vị trí các khu vực đất nông nghiệp.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp cũng đã thông tin, phản ánh ở 02 bài trước đó thì gói thầu số 19 thuộc phân đoạn thuộc công trình giao thông đường bộ cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-05, tốc độ thiết kế Vtk=60km/h do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án công trình giao thông được giao làm đại diện cho Sở GTVT Nghệ An.

Riêng đoạn Km301+500-Km303+100 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị (TCXDVN 104-2007), vận tốc thiết kế 30km/h đến 40km/h, bề rộng nền đường 13,2-22,2m, mặt đường theo hiện trạng rộng 8m-9m.

Trước đó, vào ngày 09/6/2021, ông Hoàng Phú Hiền - giám đốc Sở GTVT Nghệ An đã ký Quyết định công nhận cho Liên danh 02 doanh nghiệp nói trên trúng thầu thi công gói dự án nâng cấp, mở rộng QL 15A đoạn Km 301+500 đến Km310+300 (gói thầu số 19).

Trong những ngày gần đây, khi có mặt ở hiện trường, nhiều hạng mục thi công đã được nhà thầu tiến hành các công đoạn cắt, tỉa taluy một số đoạn và nắn chỉnh các tuyến theo bình đồ ngang, dọc.

Mặc dù, các công đoạn cải tạo, đào bới taluy đã thực hiện sâu, chưa đổ đất, đá…ngang bằng với mặt đường QL 15A cũ nhưng các cọc tiêu chỉ dẫn, cảnh báo cho người và phương tiện được bố trí rất sơ sài, cẩu thả.

“Chúng tôi không biết đến bao giờ con đường này mới nâng cấp, mở rộng xong nhưng nhiều đoạn phương tiện đi qua đây suýt trượt bánh rơi xuống hố, hào cả 2 bên tay luy.

Nhất là vào ban đêm, do mặt đường hẹp, nhà thầu đào bới lớm chởm nếu không quan sát kỹ, xe của chúng tôi rất dễ bị tai nạn. Tại sao họ không bố trí phần việc thi công đoạn nào hoàn thành đoạn đó theo cách cuốn chiếu để vừa thuận tiện cho người dân đi lại, vừa đỡ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn?…” – một người dân thường xuyên đi qua đoạn đường nói trên thuộc QL 15A bức xúc.

Còn theo quan sát của chúng tôi thì suốt chiều dài gần 8,8km QL 15A của gói dự án số 19, cơ quan chức năng cũng không hề bố trí biển chỉ dẫn các thông số cũng như tên đơn vị nhà thầu thi công, thời gian khởi công, hoàn thành, đơn vị giám sát…cả điểm đầu lẫn điểm cuối để người dân biết, theo dõi.

Liên quan đến các vấn đề xung quanh gói thầu số 19 này, vào ngày 05/7, phóng viên cũng đã liên hệ với ông Vương Đình Nhuận – Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở GTVT Nghệ An để làm rõ có bao nhiêu nhà thầu trước đó đã tham gia đấu thầu, gói thầu được thực hiện quy trình như thế nào…thì vị này trả lời là có 01 nhà thầu phụ của Liên danh nữa, cụ thể để xem lại hồ sơ và hẹn làm việc trực tiếp sau.

Còn đại diện Liên danh nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Tổng công ty xây dựng Nghệ An thì xác nhận là đơn vị đã tham gia đấu thầu, trúng thầu gói thầu số 19 và không nói gì thêm.

Tiếp đó, đến ngày 07/7 phóng viên đã liên lạc qua số điện thoại của ông Hoàng Phú Hiền – giám đốc Sở GTVT Nghệ An (chủ đầu tư) thì vị này hồi âm trả lời là đang đi công tác và giới thiệu gặp giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông.

