Nghệ An mở cổng điện tử cho bà con đang ở các tỉnh phía Nam đăng ký về quê

Sáng 23-7, Nghệ An ghi nhận 2 ca COVID-19 mới là hai người đi từ Bình Dương về huyện Yên Thành, là F1 và đã được cách ly tập trung từ trước. Tính đến nay, Nghệ An có 183 bệnh nhân COVID-19 ở 13 địa phương, trong đó 88 bệnh nhân đã xuất viện. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, hiện có gần 1.200 trường hợp vừa về từ các vùng dịch trong cả nước đang cách ly, trong đó có 287 người trở về từ TP.HCM. Từ 0h sáng 23-7, toàn huyện Tương Dương, Nghệ An dừng thực hiện chỉ thị 15 sau nhiều ngày tại ổ dịch Chằm Puông, xã Lượng Minh không ghi nhận ca mới trong cộng đồng.